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里環境認證成績亮眼 新店31個里五星級

2019-10-07 18:45觀天下 記者張芳琪／新店報導

新北市環保局舉行里環境認證頒獎典禮，新店區共有31個里獲得了5星認證殊榮，成績相...
新北市環保局舉行里環境認證頒獎典禮，新店區共有31個里獲得了5星認證殊榮，成績相當亮眼。 圖／大新店有線電視提供
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新北市環保局今（7）日在新店彭園會館舉行里環境認證頒獎典禮，這次新店區一共有38個里獲獎，其中包括中華里、中山里、玫瑰里、建國里、吉祥里、小城里等等，共有31個里獲得了5星認證殊榮，成績相當亮眼。

新北市這次一共有648個績優里依據指標給予不同星級認證，獲得最高認證5星級的一共有436個里。

市長侯友宜表示，除了感謝里長與志工們的付出，讓新北市各個角落的環境都能乾淨美麗，也期許未來繼續並肩打拼，一起打造新北市成為國際認證的宜居城市。

在這次的里環境認證評比當中，新店區一共有38個里獲獎，其中31個里榮獲五星認證，成績相當亮眼，而新店區也將代表新北市參加全國環境清潔競賽，期盼能爭取佳績為新北爭光。

新店區吉祥里連續七年獲得五星級，里長林永輝就表示要特別感謝里內志、義工的協助，同時還有里民支持與配合，才能夠讓里內環境清潔工作順利執行，同時透過創意綠美化改善，讓吉祥里有不同的環境面貌。

區長林煌源表示，每一位得獎的里長，在環境清潔與美化上都非常努力與認真，生活品質的提升有目共睹，透過這樣的評比認證，也讓各里有機會參與和學習，相信新店區可以成為最美麗的家園。

侯友宜

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