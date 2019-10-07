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國慶大會8日預演 總統府周邊有交管

2019-10-07 18:24中央社 台北7日電

總統府。 圖╱聯合報系資料照片
總統府。 圖╱聯合報系資料照片
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國慶大會預演」活動明天將在總統府前舉辦，台北市警察局交通警察大隊今天指出，為維護上班日交通秩序及安全，中正區總統府周邊道路明天上午11時至下午5時將管制車輛通行。

交通警察大隊發布新聞稿表示，國慶籌備委員會訂定明天將在總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，由於適逢上班日，為維護周遭交通秩序與安全，將進行道路管制，並請公車配合改道行駛。

首先，交通管制時間為明天上午11時至下午5時。

其次，管制區域包括桃源街（不含）、博愛路（含）以東；永綏街、忠孝西路、襄陽路（均不含）以南；公園路（不含）以西；愛國西路（含）以北等路段所圍區域，將管制車輛通行。

管制疏導措施部分，交通警察大隊指出，中正區中華路與寶慶路口、中華路與長沙街口、中華路與貴陽街口設置管制點，管制車輛往東行駛；重慶南路與南海路口設置管制點，管制車輛往北行駛。

館前路、襄陽路口設置管制點，管制車輛往西行駛，改道行駛館前路轉忠孝西路西行；重慶南路與和平西路口設置彈性管制點，視狀況管制車輛往北行駛；中山南路與凱達格蘭大道路口設置彈性管制點，視狀況管制車輛往西行駛。

羅斯福路與愛國西路口設置彈性管制點，視狀況管制車輛往西行駛；中華路與愛國西路口設置彈性管制點，視狀況管制車輛往東行駛；管制期間，開放忠孝西路（中山南路至重慶南路段）機慢車通行。

交通警察大隊呼籲，請駕駛人提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

警察國慶總統府

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