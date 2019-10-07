南方澳吊橋斷 丁守中：劍潭站懸吊式屋頂也欠維護

2019-10-07 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



南方澳吊橋斷裂引發國人對橋梁養護與安全的擔憂與警覺心，前立委丁守中今指出，台北除了307座橋梁外，捷運劍潭站的吊索懸掛式屋頂，據他所知往年都是目測檢查，檢測維護應加強，否則周邊人車多，發生意外不堪設想；對此，台北捷運公司則強調，都有定期檢查維護。

丁守中指出，1993年完工的劍潭捷運站擁有創意的187.6公尺長的吊索懸掛式屋頂，為當時世界少有、台灣唯一具吊索懸掛式屋頂的建築；雖是屋頂結構，但也是懸吊式橋梁設計；但懸吊安全維護，往年都是採目視進行檢測；去年捷運公司首次委託專家做的結構應力狀況及監測系統規畫則做出「應加強防災監測與維護計畫」的結論。

丁表示，劍潭站是出入士林夜市的必經之處，每天進出站有6萬人次；周遭道路也是通往市區的樞紐，每日車水馬龍；這幾年眼看著懸吊式屋頂的主鋼索管線包覆剝落生銹，從來沒看過有人進行汰換維修，若發生斷裂意外，造成的損害將難以估計，市府切莫輕忽！

對此，北捷公司表示，劍潭站懸吊系統依捷運局所訂定「捷運劍潭站屋頂懸吊系統定期檢查工作技術規範」，於第1、2、4、7、10年，委託專業廠商進行定檢維護，第10年後，每2年1次，目前都無異常狀況。

北捷說，劍潭站懸吊系統檢查，除一般性幾何狀況檢查、吊索固定錨及表面檢查外，還包含阻尼系統檢視及變位測量；維修則有錨錠維修、銹蝕修補、更換封口、防蝕液封填、屋頂封口處修補或更換及鋼鍵維修等。