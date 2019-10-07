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北市浩然敬老院兩建物氯離子超標 社會局推改建

2019-10-07 16:48聯合報 記者翁浩然／即時報導

北市立浩然敬老院兩棟建物致中樓、致和樓被檢測出氯離子超標，社會局因此規畫改建，預計明年花450萬元進行先期規畫，另也編列明年度554萬元要修復補強致中樓；北市議會民政委員會今天考察敬老院則要求社會局針對海砂屋問題要有一勞永逸、完整的規畫，希望補強預算是首次也是最後一次編列。

民政委員會今由議員應曉薇、陳怡君、李慶元、周威佑、候漢廷等人前往浩然敬老院考察；院方報告時指出，分別興建於民國72、77年的致中樓、致和樓兩建築分別在民國93年與今年檢測出氯離子偏高、耐震能力不足，其中致中樓室內近來還有水泥塊崩落，兩建築結構將持續弱化。

對此，應曉薇表示，社會局與院方規畫修復補強，但總不能每年一直編列，最後海砂屋化仍無法改善，要讓預算運用更有效益，市府應盡快提出能一勞永逸解決問題的改建計畫，讓入住長者安全、安心；也要有後續如何應用空間等完整規畫，拉近與社區居民的距離。

李慶元則指出，院方今年委外採樣檢測致和樓氯離子的資料顯示，地下樓1樓遠低於容許值的每平方公尺0.3公斤，但地上各樓層卻有0.7公斤到4公斤不等的情況，但實際勘查卻沒有發現有侵蝕現象有點奇怪，應該再另找單位確認清楚數值是否正確、釐清大樓有無結構安全疑慮，再規畫改建。

浩然敬老院長童富泉表示，敬老院改建已有初步想法，若明年完成先期規畫，後年工程將招標，於111年可開工蓋新大樓，新大樓預估花3年竣工；而院內約400名長者則安排後年底或111年初搬遷到廣慈博愛園區暫時安置再遷回；若以敬老院現在兩棟大樓6樓高、總樓地板面積2.4萬平方公尺的規模推估，改建大樓至少10億元。

童富泉也說，接下來會先依議員建議，另請公正學術單位檢測致和樓氯離子含量確認清楚致和樓狀況。針對未來空間應用，北市社會局長陳雪慧則說，浩然敬老院會以「多功能目標」辦理改建，未來會評估托幼、托老等需求，讓敬老院也有相關照顧功能來連結社區。

台北市議會民政委員會議員今天考察台北市立浩然敬老院。記者翁浩然／攝影
台北市議會民政委員會議員今天考察台北市立浩然敬老院。記者翁浩然／攝影
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台北市議會民政委員會議員今天考察台北市立浩然敬老院。記者翁浩然／攝影
台北市議會民政委員會議員今天考察台北市立浩然敬老院。記者翁浩然／攝影
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北市考察修復

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