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台北市遊行是否禁蒙面 市警局改口：依個案認定

2019-10-07 15:25聯合報 記者張世杰╱即時報導

香港反送中抗爭延燒，港府實施「禁止蒙面規例」惹議，豈料，台北市警察局長陳嘉昌上周於市議會答詢時，提及我國「集會遊行法」規定不能有妨礙辨識身分之化妝，未來會「落實執行」，遭內政部長徐國勇駁斥「不會在集會遊行時禁止化妝」；台北市長柯文哲昨天則替下屬發聲，指台北市依法行政，警政署覺得法不對、就去修改。

不過，今天下午台北市議會警政衛生部門質詢，國民黨市議員王鴻薇表示，現在太多政治口水，行政機關決定是否蒙面，中央地方不同調，基層警察倒大楣，到底台北市是否禁止蒙面？陳嘉昌也改口，回說「我們就依個案認定」。

王鴻薇表示，現在太多政治口水，台北市是否禁止蒙面，台北市警察局說依法行政，立刻被內政部長徐國勇打臉，變成中央、地方不同調問題，結果柯文哲又說，要警政署說清楚講明白。

王鴻薇又說，今天立法院針對「集遊法」，討論有無蒙面的問題，但中央態度初一十五不一樣，之前討厭反年改、禁止蒙面，反送中讓蔡英文總統撿到槍、不能禁止蒙面，讓基層員警無所適從，到底如何執罰？是否禁止蒙面？

陳嘉昌表示，警察依法執法、行政中立，這一定要貫徹，依現行「集會遊行法」第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就6款事項為必要之限制，其中第6款是「關於妨害身分辨識之化裝事項」。

王鴻薇追問，未來台北市禁止蒙面？陳嘉昌才說「可以就個案」，集遊法是保障集會遊行，若申准合法的集會，當隊伍有蒙面、外圍有蒙面要衝進來，會跟主持人聯繫看法如何，若認為沒問題，市警局就尊重，若不行就先請糾察員勸離，當蒙面人不離開，市警局就會處理。

陳嘉昌也說，每個集會遊行狀況不一樣，若是合法集會，外面有蒙面要衝進來，可能影響集會，市警局就要處理。王鴻薇追問，所以合法集會就可以蒙面？陳嘉昌則說「如果沒有妨礙治安，我們尊重主辦單位」，強就是依個案處理。

台北市議會警政衛生部門質詢。記者張世杰／攝影
台北市議會警政衛生部門質詢。記者張世杰／攝影
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北市陳嘉昌集會遊行

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