北市機車自主開單優惠加碼 這幾天每張只要1元

2019-10-07 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市停管處與收費廠商合作開發「手機登錄自主開單App」鼓勵機車族自主開單以智慧支付繳費，可享停車費折扣，至今滿3個月，因利用App的機車族仍不多，停管處今天宣布14日到31日期間自主開單並採智慧支付的機車族，每張停車單只要繳1元，折扣單數無上限。

停管處表示，民眾只要下載「路邊好停車」、「車P-首都方便停」、「國雲停車泊車趣」App後並登錄車號，於停妥車後掃描收費牌面下方的QR-code或直接點選停車區域並確認開單，就能完成手機登錄開單後續使用智慧支付就可享停車費優惠。

可繳費的智慧支付App包含「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「FriDay錢包」、「台北富邦銀行」、「ezPay簡單付」、「車麻吉」、「嗶嗶繳」、「LINE Pay」等；原本7月8日至年底都可折扣5元停車費，停管處為進一步鼓勵民眾多加利用而加碼優惠，於14日到31日變成每張停車單只要繳1元。