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清出10卡車垃圾！ 淡水惡臭垃圾山今變成開心農場

2019-10-07 12:31聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市環保局今舉辦「108年新北環保認證頒獎典禮」，今年榮獲五星級認證的共有438里，其中新店區吉祥里、淡水區鄧公里及三重區福安里，皆為連續6年以上獲得五星級認證的里，除了整理環境外，也注重資源永續發展，不但設置生態池、開心農場，還設置透水鋪面，減緩熱導效益。

連續7年榮獲五星級認證的新店區吉祥里，里長林永輝對於里內環境的改造及綠美化都有及高標準，像是帶領里內志義工，將髒亂不堪的小角落改造成綠意盎然的生態池。

林永輝表示，除了在里內公園設置生態池和觀賞池，打造豐富生態環境外，也與里民合作，將不需要的二手書籍、娃娃、器具及衣物等做義賣，並將義賣所得全數捐給耕莘醫院及華山社會福利慈善基金會，幫助更多弱勢民眾。

連續6年獲得五星級認證的淡水區鄧公里長邱美津，則召集志義工努力整理，成功將里內髒亂點改造成「鄧公里開心農場」。邱美津說，鄧公里開心農場原先是惡臭的垃圾山，取得地主同意後做整理，「整整清出10卡車的垃圾！」現在一半是菜園，一半果園，也因為有機耕種，造就豐富生態環境。

同樣也連續6年獲得五星級認證的三重區福安里，里長施正通則在里內六張公園的一角打造「Q版土地公大型公仔」，除了成為里內著名地標，更提醒民眾不要亂丟垃圾。此外，里長將公園地板設置透水鋪面，除了可調節溫度，減緩熱島效應，同時還能避免瞬間暴雨造成的淹水情況，另外，也在公園內設置大型雨水撲滿、太陽能版，讓資源永續利用。

連續6年獲得五星級認證的淡水區鄧公里長邱美津（右），則召集志義工努力整理，成功將...
連續6年獲得五星級認證的淡水區鄧公里長邱美津（右），則召集志義工努力整理，成功將里內髒亂點改造成「鄧公里開心農場」。
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