新北108年里環境認證 438里被評為五星級

2019-10-07 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市環保局今舉辦「108年新北市里環境頒獎典禮」，今年共評選出648個績優里，比去年多出80多個里，新北市長侯友宜也親自至會場頒獎表揚，環保局表示，里環境認證是肯定各里環保工作的重要計畫，讓新北環境更乾淨，打造幸福宜居城市。

環保局從2013年起全國首創推動「新北市里環境認證」評鑑，至今連續舉辦7年，每年皆與區公所及里辦公室合作，推動「里環境認證計畫」評比，由各里自行選擇適合的指標報名，並請專家學者實地考核環境維護推動成果。

里環境認證共有6項評比指數，包含巷弄乾淨、公廁清新、環境美化、循環資源、環保推廣級低碳永續，各里可依據自身特色或推動環保重點，選擇適合的指標參加評鑑，通過5項指標，即可獲得最高五星級里環境認證。

為提升參與率，環保局還推動「績優種子制度」，由3年以上獲得五星級認證的里長擔任種子講師，以自身經驗協助未參加或未獲獎的里，透過這樣的制度，今年成功推動48個里獲得認證，其中21里更獲得五星旗認證的最高榮譽。