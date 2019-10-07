親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

新北108年里環境認證 438里被評為五星級

2019-10-07 12:22聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市環保局今舉辦「108年新北市里環境頒獎典禮」，今年共評選出648個績優里，比去年多出80多個里，新北市長侯友宜也親自至會場頒獎表揚，環保局表示，里環境認證是肯定各里環保工作的重要計畫，讓新北環境更乾淨，打造幸福宜居城市。

環保局從2013年起全國首創推動「新北市里環境認證」評鑑，至今連續舉辦7年，每年皆與區公所及里辦公室合作，推動「里環境認證計畫」評比，由各里自行選擇適合的指標報名，並請專家學者實地考核環境維護推動成果。

里環境認證共有6項評比指數，包含巷弄乾淨、公廁清新、環境美化、循環資源、環保推廣級低碳永續，各里可依據自身特色或推動環保重點，選擇適合的指標參加評鑑，通過5項指標，即可獲得最高五星級里環境認證。

為提升參與率，環保局還推動「績優種子制度」，由3年以上獲得五星級認證的里長擔任種子講師，以自身經驗協助未參加或未獲獎的里，透過這樣的制度，今年成功推動48個里獲得認證，其中21里更獲得五星旗認證的最高榮譽。

環保局表示，每年參加評比的里數逐年增加，今年已突破600里，比去年增加80多里，其中，榮獲五星級認證有438里、四星級認證110里、三星級認證74里，以及入選級認證共28里。由於里環境認證是肯定各里環保工作的重要計畫，市府也會持續推動這個計畫，讓新北市更幸福宜居。

新北市環保局今舉辦「108年新北市里環境頒獎典禮」，新北市長侯友宜也到場頒獎表揚...
新北市環保局今舉辦「108年新北市里環境頒獎典禮」，新北市長侯友宜也到場頒獎表揚。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市環保局今舉辦「108年新北市里環境頒獎典禮」，新北市長侯友宜也到場頒獎表揚...
新北市環保局今舉辦「108年新北市里環境頒獎典禮」，新北市長侯友宜也到場頒獎表揚。記者胡瑞玲／攝影
分享

侯友宜

相關新聞

皇佳幼兒園超收90生擠密室 家長爆被迫簽保密協議

2019-10-07 12:09

台南台17甲線鹽水溪橋施工3年 終於完工開放

2019-10-07 10:49

板橋私幼被爆超收、不當管教 教育局：已重罰並停招

2019-10-07 09:59

販賣機進校園 羅文嘉再批柯文哲：賺錢當教育令人噁心

2019-10-07 09:44

亂丟鋰電池害垃圾車起火 環保局：未做好分類可開罰

2019-10-07 09:35

北市學校設AI販賣機 家長：禁含糖飲料恐破功

2019-10-07 00:32

文資才解列 北市「朝風咖啡」就遭拆除

2019-10-07 00:15

搶購中告別 南門市場熄燈改建

2019-10-07 00:07

新北台味派對 玩樂中論永續

2019-10-06 23:28

里長大小聲／瓦斯儲氣槽遲未遷 高毓紋促落實安全疏散

2019-10-06 23:26

里長大小聲／爭取音樂公園停車場 張振發最自豪

2019-10-06 23:23

泰山板橋輕軌 明年3月審議

2019-10-06 23:21

社後捷運 新北市府：等候評估

2019-10-06 23:16

中大型犬推車禁上捷運挨批 北捷允2個月內改善

2019-10-06 23:16

新北寶可夢活動 4天破89萬人

2019-10-06 23:13

解編自然保留區 專家︰捨歷史地位及價值

2019-10-06 23:11

關渡自然保留區 北市府擬全面解編

2019-10-06 23:04

南門市場今晚熄燈 大家用這首歌惜別老市場

2019-10-06 19:58

6優秀女性開講 新北女力論壇激發女性無限可能

2019-10-06 19:34

新北「台味派對」 吃喝中領略在地全球化

2019-10-06 19:15

新北增1例本土登革熱 樹林區19歲男中標

2019-10-06 16:30

今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36

方便觀看彼此完整醫療資訊 北巿聯醫推整合平台

2019-10-06 15:33

朝風咖啡解除列冊遭拆 文資界怒

2019-10-06 13:33

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

新北屈公病防疫員遭感染 侯友宜：過程中難免

2019-10-06 12:08

朝風咖啡文資不列冊遭拆 文化局：尊重文資委員評估

2019-10-06 11:27

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15
看更多

熱門文章

連外國人都驚嘆！ 台灣10大絕美城堡淪為法拍屋

2019-10-07 08:58

超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待

2019-10-06 19:20

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

影／盤古蟾蜍求偶搞笑「凸槌」 母蛙遭錯騎急掙脫

2019-10-07 07:32

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

全台彰縣獨有 搭海牛遊潮間帶採蚵

2019-10-07 07:46

高雄美濃神秘金三角 舌尖上的滇緬滋味

2019-10-06 16:14

地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35

花蓮將軍府歷史保存 文化部補助1億元修繕

2019-10-06 16:12

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

販賣機進校園 羅文嘉再批柯文哲：賺錢當教育令人噁心

2019-10-07 09:44

中大型犬推車禁上捷運挨批 北捷允2個月內改善

2019-10-06 23:16

風水破壞？6年前不搬家 輔信公今7允筊同意搬遷

2019-10-06 19:30

影／告別38年歲月 南門市場熄燈

2019-10-06 19:40

桃園600資收「小蜜蜂」護市容 環署月補助上限3500元

2019-10-06 16:13

埔里瀛海城隍面子大 全台城隍齊遶境賀祂入新厝

2019-10-06 20:37

南門市場今晚熄燈 大家用這首歌惜別老市場

2019-10-06 19:58

今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36

中火放流水第5度超標 中市府「不排除勒令停工」

2019-10-07 10:32

許富凱回來了！ 旗山音樂同學會好歌聲感動鄉親

2019-10-06 17:52

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

碩士漁夫張博仁靠這養蝦密技 掙出事業一片天

2019-10-07 08:55

基隆暖暖希望森林 森活節野餐

2019-10-06 23:25

全國雙胞胎比例最高在竹縣寶山 鄉公所加碼生雙胞胎領5萬

2019-10-06 17:11

關渡自然保留區 北市府擬全面解編

2019-10-06 23:04

月薪2萬被推銷40萬課程 母親心疼代投訴

2019-10-06 14:52

未來3天空氣品質仍不良 中市環保局提醒民眾注意

2019-10-06 17:11

盧秀燕號召旗海飄揚祝國慶 議員響應今送千面大國旗

2019-10-07 10:17

迎國慶 立委參選人發起臉書國旗合照挑戰接棒

2019-10-06 20:01

西濱新豐1交流道至鳳崗路口 連假必塞請避開

2019-10-06 23:45

「體感重裝部隊」民眾開心玩 9日移師輕軌光榮碼頭站旁

2019-10-07 07:36

小提琴弦樂四重奏阿里山受鎮宮演奏 為太子爺祝壽

2019-10-06 21:28

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

台南黃金海岸沙灘 剩20公尺寬

2019-10-06 23:41

板橋私幼被爆超收、不當管教 教育局：已重罰並停招

2019-10-07 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top