展現團結氣勢賀國慶 國民黨新北立委參選人同步發訊

2019-10-07 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市12位立委候選人今天上午同步在臉書發文，張貼各自製作的本月10日「萬人唱國歌嘉年華」活動DM，號召藍營支持者及中間選民參加國慶日國父紀念館萬人唱國歌活動，喚回國人對唱國歌、拿國旗和中華民國的感動，用自己的方式展現對國家的熱愛與支持，也展現新北市12選區立委候選人團結勝選氣勢。

藍營規畫於國慶日帶國旗、用熱愛中華民國的心，到國父紀念館大聲驕傲為它唱出「中華民國生日快樂」，希望邀請全世界中華民國國民一起參與。