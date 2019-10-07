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韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

展現團結氣勢賀國慶 國民黨新北立委參選人同步發訊

2019-10-07 12:21聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市12位立委候選人今天上午同步在臉書發文，張貼各自製作的本月10日「萬人唱國歌嘉年華」活動DM，號召藍營支持者及中間選民參加國慶日國父紀念館萬人唱國歌活動，喚回國人對唱國歌、拿國旗和中華民國的感動，用自己的方式展現對國家的熱愛與支持，也展現新北市12選區立委候選人團結勝選氣勢。

藍營規畫於國慶日帶國旗、用熱愛中華民國的心，到國父紀念館大聲驕傲為它唱出「中華民國生日快樂」，希望邀請全世界中華民國國民一起參與。

12名參選人DM中，有5人使用與國民黨總統參選人韓國瑜合照，7人則使用獨照或夫妻合照。

新北第3選區立委參選人李翁月娥DM。圖／國民黨新北市黨部提供
新北第3選區立委參選人李翁月娥DM。圖／國民黨新北市黨部提供
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新北第2選區立委參選人黃桂蘭DM。圖／國民黨新北市黨部提供
新北第2選區立委參選人黃桂蘭DM。圖／國民黨新北市黨部提供
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