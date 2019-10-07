歡慶重陽 新北議員及局處長演歌仔戲博長輩歡笑

2019-10-07 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



今天是農曆9月9日重陽節，為提前讓長輩歡慶重陽佳節，新北市政府昨於市府舉辦「敬老獻藝歌仔戲」，由副市長陳純敬帶領各局處首長及議員演出，獲得全場好評，新北市長侯友宜也到場與長輩一同看戲。新北市新聞局表示，昨日演出的歌仔戲將於電視重播，讓昨日無法到場的民眾也能欣賞到。

「我身騎白馬～過三關」，侯友宜昨在欣賞歌仔戲前，也即興表演一段，侯表示，他小時候最愛看布袋戲和歌仔戲，尤其歌仔戲是台灣最傳統的戲曲文化，許多民間故事十分膾炙人口，因此，在重陽佳節時刻，市府以長輩最熟悉的歌仔戲作為敬老獻藝表演，讓長輩度過傳統又趣味的夜晚。

新聞局表示，市府已連續9年舉辦敬老獻藝歌仔戲活動，除了讓各局處首長及議員一同演出，促進府會一家親的情誼，也提供新北長者與眾不統的娛樂，今年推出的新戲「如戲人生」，描述因際遇陰錯陽差，角色身世之謎錯綜複雜，人生宛如一齣戲。

今年歌仔戲演員陣容，除了有演出多次的議員王淑慧、白珮茹、賴秋媚、劉美芳、林銘仁、林裔綺、楊春妹及地政局長康秋外，還有首度登場的副市長陳純敬、民政局長柯慶忠、經發局長何怡明、議員唐慧琳、戴瑋姍、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin、宋雨蓁Nikar．Falong。