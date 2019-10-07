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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

歡慶重陽 新北議員及局處長演歌仔戲博長輩歡笑

2019-10-07 10:27聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

今天是農曆9月9日重陽節，為提前讓長輩歡慶重陽佳節，新北市政府昨於市府舉辦「敬老獻藝歌仔戲」，由副市長陳純敬帶領各局處首長及議員演出，獲得全場好評，新北市長侯友宜也到場與長輩一同看戲。新北市新聞局表示，昨日演出的歌仔戲將於電視重播，讓昨日無法到場的民眾也能欣賞到。

「我身騎白馬～過三關」，侯友宜昨在欣賞歌仔戲前，也即興表演一段，侯表示，他小時候最愛看布袋戲和歌仔戲，尤其歌仔戲是台灣最傳統的戲曲文化，許多民間故事十分膾炙人口，因此，在重陽佳節時刻，市府以長輩最熟悉的歌仔戲作為敬老獻藝表演，讓長輩度過傳統又趣味的夜晚。

新聞局表示，市府已連續9年舉辦敬老獻藝歌仔戲活動，除了讓各局處首長及議員一同演出，促進府會一家親的情誼，也提供新北長者與眾不統的娛樂，今年推出的新戲「如戲人生」，描述因際遇陰錯陽差，角色身世之謎錯綜複雜，人生宛如一齣戲。

今年歌仔戲演員陣容，除了有演出多次的議員王淑慧、白珮茹、賴秋媚、劉美芳、林銘仁、林裔綺、楊春妹及地政局長康秋外，還有首度登場的副市長陳純敬、民政局長柯慶忠、經發局長何怡明、議員唐慧琳、戴瑋姍、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin、宋雨蓁Nikar．Falong。

新聞局長蔣志薇表示，今年推出的歌仔戲新戲「如戲人生」由新視波、家和、數位天空等3家有線電視系統業者協辦，預計將於12月1日中午12點於新北個家有線電視的第3頻道（公用頻道）聯播，讓昨晚無法到場的長輩也能透過電視欣賞到演出。

今年歌仔戲演員也加入新生代議員唐慧琳、戴瑋姍、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin...
今年歌仔戲演員也加入新生代議員唐慧琳、戴瑋姍、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin等演出。圖／新北市新聞局提供
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今年首度參演的議員唐慧琳（右）、戴瑋姍（左），為民眾帶來精彩表演。圖／新北市新聞...
今年首度參演的議員唐慧琳（右）、戴瑋姍（左），為民眾帶來精彩表演。圖／新北市新聞局提供
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侯友宜

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