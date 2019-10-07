板橋私幼被爆超收、不當管教 教育局：已重罰並停招
新北市板橋私立「皇佳幼兒園」日前被爆超收等爭議，新北市教育局今天表示，8月起陸續接獲民眾陳情，經6次實地稽查，累計重罰51萬9千元，並勒令該園即刻停止招生；家長可依幼照法規定，在知悉30日內向園方申請退費，教育局將協助家長依教育部規定辦理退費事宜。
教育局表示，稽查小組本月1日到園查察皇龍補習班密室藏匿幼生事件，當日裁罰5萬元；隔天新北公安聯合稽查小組至現場稽查，破獲該補習班書櫃隔間密室，現場有90名幼生嚴重違規，祭出最重罰鍰30萬元。
教育局指出，工務局查獲現場涉及擅自變更使用及未公安申報，後續將依建築法相關規定辦理，而消防局也查獲現場具滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備等多項消防設備缺失，已開立限期改善通知單，並不定期持續追蹤至改善為止。
教育局表示，2日同步稽查皇佳幼兒園，現場確有超收事實，除裁罰3萬元外，即刻勒令停招，將不定期稽查，若再查獲違規將則依法廢止設立許可。
有關家長陳情該園疑有不當管教，教育局說，據了解2名教師已離園，也已派督學專案調查中，若違規屬實，除依規定重罰外，也將通報全國不適任教保人員系統，不得任教。
教育局強調，幼兒園應依市府核准招生人數來招收幼生，且建築物公共安全及消防安全亦須符合主管機關規定，本案該園違規事項，含未立案幼兒園，已公告違規幼兒園名稱、負責人姓名，與具體違規事項於新北市幼兒教育資源網，供民眾查詢。
教育局表示，家長擇定幼兒園時可於新北市幼兒教育資源網查詢幼兒園基礎評鑑結果及核定招生人數等基本資料，以了解幼兒園教學品質，針對此次皇佳幼兒園超收事件，家長可依幼照法規定，在知悉30日內向園方申請退費，教育局將協助家長依教育部規定辦理退費事宜。
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