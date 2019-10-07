板橋私幼被爆超收、不當管教 教育局：已重罰並停招

2019-10-07 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市板橋私立「皇佳幼兒園」日前被爆超收等爭議，新北市教育局今天表示，8月起陸續接獲民眾陳情，經6次實地稽查，累計重罰51萬9千元，並勒令該園即刻停止招生；家長可依幼照法規定，在知悉30日內向園方申請退費，教育局將協助家長依教育部規定辦理退費事宜。

教育局表示，稽查小組本月1日到園查察皇龍補習班密室藏匿幼生事件，當日裁罰5萬元；隔天新北公安聯合稽查小組至現場稽查，破獲該補習班書櫃隔間密室，現場有90名幼生嚴重違規，祭出最重罰鍰30萬元。

教育局指出，工務局查獲現場涉及擅自變更使用及未公安申報，後續將依建築法相關規定辦理，而消防局也查獲現場具滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備等多項消防設備缺失，已開立限期改善通知單，並不定期持續追蹤至改善為止。

教育局表示，2日同步稽查皇佳幼兒園，現場確有超收事實，除裁罰3萬元外，即刻勒令停招，將不定期稽查，若再查獲違規將則依法廢止設立許可。

有關家長陳情該園疑有不當管教，教育局說，據了解2名教師已離園，也已派督學專案調查中，若違規屬實，除依規定重罰外，也將通報全國不適任教保人員系統，不得任教。

教育局強調，幼兒園應依市府核准招生人數來招收幼生，且建築物公共安全及消防安全亦須符合主管機關規定，本案該園違規事項，含未立案幼兒園，已公告違規幼兒園名稱、負責人姓名，與具體違規事項於新北市幼兒教育資源網，供民眾查詢。