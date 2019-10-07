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販賣機進校園 羅文嘉再批柯文哲：賺錢當教育令人噁心

2019-10-07 09:44聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市教育局規畫讓智慧販賣機進入校園，引發家長疑慮。民進黨秘書長羅文嘉昨在臉書批評台北市長柯文哲，強調國家出錢辦的學校，最高理念是教育，不是商業，不過柯文哲表示，不准人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的，但是賣什麼項目，可由家長會和學校組委員會討論，兩人針鋒相對，引發熱議。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，在校園內裝設自動販賣機主要是希望能推廣智慧支付的概念，販售的商品也符合校園飲品及點心販售範圍，對於外界批評，教育局將持續與校方、家長溝通，並舉辦說明會，協助學生家長及民眾了解政策背後的動機與過程，黃瀞瑩強調，推動新政策本就會有不同的社會意見，也期盼外界能針對政策本身進行理性討論，北市府也會檢討與改進。

羅文嘉今天再加碼，強調越來越多家長反應相同看法，明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是學習人工智慧，好像把家長們當笨蛋，只有他聰明。

羅文嘉強調，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，就如同彩虹媽媽進入晨間活動，目的是宗教，這些都是事物真正的本質，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉表示，對自動販賣機廠商言，這是生意，目的是賺錢，他絕不敢說是為了教育，為了教孩子理財。只有市長與教育局官員，為了掩飾違法（況且教育部早有規定，販賣機不得入校），以及背後豈人疑竇的過程與動機，才敢臉不紅氣不喘說，要讓孩子學會自動支付與智慧交易啊。

羅文嘉說，本人身為家長，就花點時間分享什麼是真正的教育給市長與官員們。今年學期末，孩子學校的家長志工們，希望教孩子知道平日吃的食物是從怎樣的食材而來，同時了解所有資源得來不易，必須珍惜。家長們分工合作，利用晨光時間，把學校川堂變成菜市場，自己聯絡小農進貨，自己搬運桌椅、食材，同時自己穿起圍裙，搖身變成菜攤老板娘。

羅文嘉說，在這之前老師會跟孩子說，學校在某一天早晨，會有自己的蔬菜市集，歡迎小朋友跟爸爸媽媽討論當天晚餐菜單，以及學習如何幫忙買菜。菜攤分成根莖類、葉菜類等不同種類，孩子買菜過程，店家會跟你討論產品與認識價格。

羅文嘉表示，對營利廠商與官員來說，這很麻煩，一點都不智慧，但這才是學習與教育好嗎？

羅文嘉今天再加碼，強調越來越多家長反應相同看法，明明就是配合廠商讓自動販賣機自動...
羅文嘉今天再加碼，強調越來越多家長反應相同看法，明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是學習人工智慧，好像把家長們當笨蛋，只有他聰明。圖／擷取自羅文嘉臉書
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羅文嘉柯文哲

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