親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

關懷14名百歲人瑞 台南市樂活慈善基金致贈敬老金

2019-10-07 09:37聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市有238位百歲人瑞，南區就佔了14位，今年剛成的財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會，以走入社區關懷長輩、了解需求為宗旨，重陽節前夕，以台南市南區為起點，拜訪這些人瑞，並致贈重陽禮金表達對長者的祝賀及敬意，未來也會積極進行獨居老人及弱勢關懷服務，希望能協助改善他們的生活品質。

台南市政府統計，今年台南市符合發放重陽敬老禮金對象約有29萬3158人，在238名百歲以上人瑞中，南區就佔了14人，適逢重陽佳節將近，樂活慈善基金會特與南區公所、南區行善團及各里里長共同實地關懷這些長輩，致贈重陽禮金1400元和營養品表達對長者的祝賀及敬意，也對辛勞的家屬表達慰問之意。

樂活基金會表示，基金會關懷弱勢族群的腳步將不停歇，重陽節過後，也會持續關懷設籍及實際居住於台南市各行政區的老人、身心障礙者及弱勢族群，也歡迎有心投入志願服務的民眾加入我們的志工行列。

樂活基金會訂有急難救助、長照輔具、長照居家照顧、住院看護費補助辦法，歡迎社福單位、區公所社會課及醫院社工室協助設籍在台南市而有需求者提出申請，基金會受理後將由專業人員進行實際訪查及評估。有任何疑問歡迎洽詢專線：06-2631016。

台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會，關懷南區人瑞，並致贈重陽禮金。記者黃宣翰／...
台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會，關懷南區人瑞，並致贈重陽禮金。記者黃宣翰／翻攝
分享

長照重陽節

相關新聞

板橋私幼被爆超收、不當管教 教育局：已重罰並停招

2019-10-07 09:59

販賣機進校園 羅文嘉再批柯文哲：賺錢當教育令人噁心

2019-10-07 09:44

亂丟鋰電池害垃圾車起火 環保局：未做好分類可開罰

2019-10-07 09:35

北市學校設AI販賣機 家長：禁含糖飲料恐破功

2019-10-07 00:32

文資才解列 北市「朝風咖啡」就遭拆除

2019-10-07 00:15

搶購中告別 南門市場熄燈改建

2019-10-07 00:07

新北台味派對 玩樂中論永續

2019-10-06 23:28

里長大小聲／瓦斯儲氣槽遲未遷 高毓紋促落實安全疏散

2019-10-06 23:26

里長大小聲／爭取音樂公園停車場 張振發最自豪

2019-10-06 23:23

泰山板橋輕軌 明年3月審議

2019-10-06 23:21

社後捷運 新北市府：等候評估

2019-10-06 23:16

中大型犬推車禁上捷運挨批 北捷允2個月內改善

2019-10-06 23:16

新北寶可夢活動 4天破89萬人

2019-10-06 23:13

解編自然保留區 專家︰捨歷史地位及價值

2019-10-06 23:11

關渡自然保留區 北市府擬全面解編

2019-10-06 23:04

南門市場今晚熄燈 大家用這首歌惜別老市場

2019-10-06 19:58

6優秀女性開講 新北女力論壇激發女性無限可能

2019-10-06 19:34

新北「台味派對」 吃喝中領略在地全球化

2019-10-06 19:15

新北增1例本土登革熱 樹林區19歲男中標

2019-10-06 16:30

今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36

方便觀看彼此完整醫療資訊 北巿聯醫推整合平台

2019-10-06 15:33

朝風咖啡解除列冊遭拆 文資界怒

2019-10-06 13:33

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

新北屈公病防疫員遭感染 侯友宜：過程中難免

2019-10-06 12:08

朝風咖啡文資不列冊遭拆 文化局：尊重文資委員評估

2019-10-06 11:27

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15
看更多

熱門文章

超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00

連外國人都驚嘆！ 台灣10大絕美城堡淪為法拍屋

2019-10-07 08:58

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待

2019-10-06 19:20

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top