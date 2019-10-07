關懷14名百歲人瑞 台南市樂活慈善基金致贈敬老金

2019-10-07 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市有238位百歲人瑞，南區就佔了14位，今年剛成的財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會，以走入社區關懷長輩、了解需求為宗旨，重陽節前夕，以台南市南區為起點，拜訪這些人瑞，並致贈重陽禮金表達對長者的祝賀及敬意，未來也會積極進行獨居老人及弱勢關懷服務，希望能協助改善他們的生活品質。

台南市政府統計，今年台南市符合發放重陽敬老禮金對象約有29萬3158人，在238名百歲以上人瑞中，南區就佔了14人，適逢重陽佳節將近，樂活慈善基金會特與南區公所、南區行善團及各里里長共同實地關懷這些長輩，致贈重陽禮金1400元和營養品表達對長者的祝賀及敬意，也對辛勞的家屬表達慰問之意。

樂活基金會表示，基金會關懷弱勢族群的腳步將不停歇，重陽節過後，也會持續關懷設籍及實際居住於台南市各行政區的老人、身心障礙者及弱勢族群，也歡迎有心投入志願服務的民眾加入我們的志工行列。