亂丟鋰電池害垃圾車起火 環保局：未做好分類可開罰

2019-10-07 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市大安區清潔隊垃圾車日前收運垃圾時發生起火事件，環保局調查發現，起火原因是民眾沒有做好垃圾分類，將鋰電池產品放入一般垃圾中丟棄，導致鋰電池經垃圾車轉運壓縮時引爆火花，冒出濃煙；環保局表示，起火事件當場迅速滅火未釀成大禍，但提醒民眾丟棄鋰電池、髪膠罐等高壓瓶罐以及香灰、食用性粉狀物等五大類物品時應做好分類或，正確丟棄動作。

近來各縣市垃圾車收運過程中頻發生起火事件，桃園上個月26日就有民眾將手機鋰電池丟垃圾車導致起火的情況，嚇壞周邊住戶；北市上個月中於大安區也有1起類似案件，同樣是鋰電池惹禍。

北市環保局簡任技正楊維修表示，民眾平時容易錯誤分類的物品包含高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等5大類，5類物品應經過妥善處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，否則容易引發火災；民眾若沒做好垃圾分類，將可依違反廢棄物清理法第12條處1200元到6000元罰鍰。

5大類物品如何回收最安全？楊維修說，高壓瓶罐如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等因含有易燃氣體或有機溶劑，遇到高溫或壓縮易引爆，回收前應至空曠處將內容物排出；而食用性粉狀物如奶粉、麵粉若在空氣中達一定濃度遇上高溫可能引起塵爆，應混水當作養豬廚餘回收。