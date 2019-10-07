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文資才解列 北市「朝風咖啡」就遭拆除

2019-10-07 00:15聯合報 記者翁浩然何定照／台北報導

台北中山堂附近的「朝風咖啡」舊建築，是台灣首家唱片公司「古倫美亞」的錄音室，不料...
台北中山堂附近的「朝風咖啡」舊建築，是台灣首家唱片公司「古倫美亞」的錄音室，不料前天遭拆除。圖為原貌。 圖／蕭文杰提供
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台北中山堂附近「朝風咖啡」舊建築，原為台灣首家唱片公司「古倫美亞」的錄音室，也是台灣首家播放古典音樂的咖啡店，原是列冊文資，不料日前才剛被北審議解列，前天就遭拆除，引起文史工作者不滿，痛批是屠殺文資與音樂文化史、建物；對此，北市文化局表示，尊重文資會與文資委員的決定。

昔日流行音樂基地 傳改蓋旅館

北市永綏街上的「朝風咖啡」舊建築位於遠東聯合診所旁，是三連棟街屋，原為古倫美亞錄音室；古倫美亞是日本1929年來台製作黑膠唱片的唱片公司，也是台灣流行音樂的濫觴，曾製作發行過「雨夜花」、「月夜愁」等流傳至今的台灣歌謠；如今遭拆後，傳出將改蓋旅館。

不輸明星咖啡 余光中、商禽…常造訪

台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，該舊建築1949年後由徐朝鳳經營朝風咖啡，當時吸引眾多古典音樂愛好者、文人雅士，包括作曲家呂泉生、作家余光中、詩人商禽、指揮家陳秋盛都是常客，與波麗路、田園、四季同為台北最早的4家咖啡廳，在台灣咖啡館歷史不亞於明星咖啡跟波麗路。

蕭文杰說，北市文化局出版的「文學摩登」也曾介紹過該店，如今卻找來3位文資委員，做成不列冊決定，就草率決定朝風命運，是文資劊子手。

文史工作者痛批 文化局：尊重委員判斷

文化局表示，文資審議過程都是按照法規程序走，「朝風咖啡」舊建築是所有人提出改建申請後，送文資審議，委員在開會前都會現勘，通知所有人開門入內了解建築狀況，考量建築特殊性、稀有性是否應列冊，包含建築工法、住過的人等條件，因委員評估後的結果認定文資價值有限，最後才決定解除列冊，尊重文資委員的專業判斷。

咖啡廳文化局建築文化資產

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