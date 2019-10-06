6優秀女性開講 新北女力論壇激發女性無限可能

2019-10-06 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市政府今舉辦新北女力論壇，邀請巨大集團董事長杜綉珍、小日子雜誌館發行人劉冠吟、Anchor Taiwan創辦人邱懷萱、華山電影館行政暨節目總監陳伯任、科技教育自由工作者黃鐘瑩，以及君子之聲顧問社創辦人暨總顧問盧怡君，除了分享自身職場、生活經驗外，並探討女性在工作與家庭所面臨的挑戰和選擇。

今天的論壇活動除了邀請6位跨世代、跨領域的新北女力同台，新北市長侯友宜也到場參與，侯首先分享今年7月出訪北歐瑞典心得，表示瑞典被歐盟會員國評選為性別平權指第一的國家，除了政府每年投入8.8億台幣的預算，更致力推動性平相關政策，讓民間支持性平觀念，並打造性別友善的城市。

侯說，傳統的男主外、女主內觀念已經落伍，只要給女性公平的機會和環境，每一位女性都能善用專長，闖出一番事業。新北市新聞局長蔣志薇也說，新北女力論壇透過「新創女聲」、「多元文化」及「職場風采」等3大主題，從多元面向分享女性的領導特質與決策角色，以及面對事業和家庭之間的抉擇。