新北「台味派對」 吃喝中領略在地全球化

2019-10-06 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



聯合國大會宣布17項永續發展目標，做為各國追求永續發展的指導原則，包括消除飢餓、因應氣候變遷行動等，新北市率全國城市之先，據此提出自我檢視報告，新北市秘書處今舉辦「台味派對」，要讓大家在夜市遊戲與吃喝中領略「在地是新的全球化」，進而思考永續發展與自身的關係。

秘書處於空軍三重一村舉行以園遊會、辦桌為主題的「作伙來趴踢！新北 SDGs 台味派對」，透過輕鬆好玩的形式，讓民眾認識永續發展，以及新北市到國際間的現況、趨勢與展望。

由於聯合國大會宣布17項永續發展目標，包含消除飢餓、因應氣候變遷行動等，新北擔當全台六都的領頭角色，發佈新北市「地方自願檢視報告」（Voluntary Local Review, 簡稱VLR），藉此發起更多永續發展議題的公共討論。

台味派對舉辦在台灣迄今保存最完整的眷村「空軍三重一村」，營造讓民眾置身歷史與記憶的眷村回憶中，透過園遊會的活動，再度呈現昔日眷村生活，而眷村文化中多元共生、族群共榮的社會共同體概念，也與SDGs「不遺漏任何一人」的永續發展宣言無縫接軌。

活動內容分為民眾區、辦桌區及展示區，其中民眾區設有攤位遊戲，分別名為「安」、「居」、「樂」、「業」、「節能」、「SDGs」，讓民眾透過遊戲將新北政策與相關SDGs連結配對；辦桌區則是以辦桌的方式，邀請不同國籍的人齊聚，邊吃辦桌菜談論永續發展議題。另，展示區則列出「地方自願檢視報告」及「SDG 11 永續城市與社區」的7項目標。