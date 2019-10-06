親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北「台味派對」 吃喝中領略在地全球化

2019-10-06 19:15聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

聯合國大會宣布17項永續發展目標，做為各國追求永續發展的指導原則，包括消除飢餓、因應氣候變遷行動等，新北市率全國城市之先，據此提出自我檢視報告，新北市秘書處今舉辦「台味派對」，要讓大家在夜市遊戲與吃喝中領略「在地是新的全球化」，進而思考永續發展與自身的關係。

秘書處於空軍三重一村舉行以園遊會、辦桌為主題的「作伙來趴踢！新北 SDGs 台味派對」，透過輕鬆好玩的形式，讓民眾認識永續發展，以及新北市到國際間的現況、趨勢與展望。

由於聯合國大會宣布17項永續發展目標，包含消除飢餓、因應氣候變遷行動等，新北擔當全台六都的領頭角色，發佈新北市「地方自願檢視報告」（Voluntary Local Review, 簡稱VLR），藉此發起更多永續發展議題的公共討論。

台味派對舉辦在台灣迄今保存最完整的眷村「空軍三重一村」，營造讓民眾置身歷史與記憶的眷村回憶中，透過園遊會的活動，再度呈現昔日眷村生活，而眷村文化中多元共生、族群共榮的社會共同體概念，也與SDGs「不遺漏任何一人」的永續發展宣言無縫接軌。

活動內容分為民眾區、辦桌區及展示區，其中民眾區設有攤位遊戲，分別名為「安」、「居」、「樂」、「業」、「節能」、「SDGs」，讓民眾透過遊戲將新北政策與相關SDGs連結配對；辦桌區則是以辦桌的方式，邀請不同國籍的人齊聚，邊吃辦桌菜談論永續發展議題。另，展示區則列出「地方自願檢視報告」及「SDG 11 永續城市與社區」的7項目標。

此外，新北市府也製作一部SDGs宣傳短片，簡要解說新北市VLR的報告重點，將永續發展訊息帶給國內大眾、公家單位以及更多國際城市，並與民眾一起落實「安居樂業」目標，以及地球繁榮的共同願景。

新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發...
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發展及新北市與國際間的現況、趨勢與展望。圖／新北市秘書處提供
分享
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發...
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發展及新北市與國際間的現況、趨勢與展望。圖／新北市秘書處提供
分享
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發...
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發展及新北市與國際間的現況、趨勢與展望。圖／新北市秘書處提供
分享
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發...
新北市今舉辦「台味派對」，新北市長侯友宜打扮成廚師，用輕鬆的方式讓民眾了解永續發展及新北市與國際間的現況、趨勢與展望。圖／新北市秘書處提供
分享

辦桌眷村

相關新聞

新北增1例本土登革熱 樹林區19歲男中標

2019-10-06 16:30

6優秀女性開講 新北女力論壇激發女性無限可能

2019-10-06 19:34

今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36

方便觀看彼此完整醫療資訊 北巿聯醫推整合平台

2019-10-06 15:33

朝風咖啡解除列冊遭拆 文資界怒

2019-10-06 13:33

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

新北屈公病防疫員遭感染 侯友宜：過程中難免

2019-10-06 12:08

朝風咖啡文資不列冊遭拆 文化局：尊重文資委員評估

2019-10-06 11:27

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

美食新天地／運動風餐廳 歡迎球迷來挖寶

2019-10-06 00:20

新北表揚環保英雄 3人特優

2019-10-06 00:13

許歷農談長壽祕訣 開心運動

2019-10-06 00:00

南門中繼市場過渡期 有車接駁

2019-10-05 23:30

南門市場湧人潮 熄燈前再看一眼

2019-10-05 23:26

喜憨兒古亭工坊 社局：最晚11月中進駐

2019-10-05 23:07

北市交警、義交戴口罩 哨音棒輔助執勤

2019-10-05 22:59

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

新莊防迅道逆向罰單多 地方疑號誌不清

2019-10-05 21:30

美商志工團年年來 北海岸敬老好溫馨

2019-10-05 21:30

雙溪山藥長的好又長 雙小附幼快樂採收

2019-10-05 21:30

東北角五校聯合淨攤 愛護家鄉從小做起

2019-10-05 21:28

淡水環境藝術節要登場 區長參與做道具

2019-10-05 21:28

柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07

統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17

南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12

顛覆長照觀念 長輩也能參加運動會

2019-10-05 16:34

知名貨運新設轉運中心噪音大 居民徹夜難眠抗議

2019-10-05 16:22

金山杜鵑特色溜滑梯啟用 小朋友：漂亮又好玩

2019-10-05 16:17
看更多

熱門文章

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

南門市場暫熄燈 美食專家與攤商不捨

2019-10-06 10:38

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20

復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09

南門中繼市場過渡期 有車接駁

2019-10-05 23:30

柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35

花蓮將軍府歷史保存 文化部補助1億元修繕

2019-10-06 16:12

基隆跳蛙公車調整時刻表 運量增加

2019-10-06 00:07

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

周末逍遙遊／暖東峽谷 藍線步道看滑瀑

2019-10-04 23:17

電音搖滾嗨翻天 縣長立委與千餘老人齊聚一堂歡唱

2019-10-05 22:40

許歷農談長壽祕訣 開心運動

2019-10-06 00:00

收藏高2公尺大象標本 竹市新建動物園圖書館年底開幕

2019-10-06 12:07

南門市場遷建 重建新大樓攤商111年搬回

2019-10-06 10:00

南門市場湧人潮 熄燈前再看一眼

2019-10-05 23:26

外籍學生違法打工 小心重罰令出境還讓人生亂了套

2019-10-06 11:58

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

改善台東馬階醫院周邊停車亂象 長沙街303巷10日起收費

2019-10-06 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top