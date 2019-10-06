新北增1例本土登革熱 樹林區19歲男中標

2019-10-06 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市新增1例本土登革熱病例，樹林區坡內里19歲男本月2日出現發燒、頭暈等症狀，隔天就醫快篩檢驗陰性，當日通報送驗後確診，目前在家休養，由於個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以居住地周邊為主，新北市衛生局表示，可能在住家周圍透過蚊子叮咬社區潛藏感染者後感染，將待進一步病毒基因序列比對結果，以釐清感染源。

新北市衛生局長陳潤秋表示，已完成個案住家戶內外孳清噴消及衛教，將安排住家周圍半徑100公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，並進行擴大疫調與健康監測，同時規劃區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。

今年截至目前國內累計93例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市30例、台北市2例、桃園市1例，其中新北市3例分別為中和區、永和區、樹林區；另有407例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。