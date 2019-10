今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



全台唯一的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」今截止,主會場「新北大都會公園」湧入滿滿人潮,官方宣布今天傍晚5點前開放新北全區都可捉到限定寶可夢,錯過就要飛到南美才抓得到。