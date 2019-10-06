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今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36聯合報 記者施鴻基╱即時報導

全台唯一的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」今截止，主會場「新北大都會公園」湧入滿滿人潮，官方宣布今天傍晚5點前開放新北全區都可捉到限定寶可夢，錯過就要飛到南美才抓得到。

其中包括寶可夢公司今年才推出的「敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥」。

寶可夢迷齊聚新北大都會公園。圖／新北觀旅局提供
寶可夢迷齊聚新北大都會公園。圖／新北觀旅局提供
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寶可夢迷齊聚新北大都會公園。圖／新北觀旅局提供
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新北寶可夢

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