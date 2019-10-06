方便觀看彼此完整醫療資訊 北巿聯醫推整合平台

2019-10-06 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立聯合醫院今於市府舉辦「智能ｅ療劃時代．醫病共好台北式」活動。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北市立聯合醫院今於市府舉辦「智能ｅ療劃時代．醫病共好台北式」活動，宣布將開發App，利用資通訊、雲端、大數據及人工智慧等科技，讓「醫療、居家、社區、長照」無縫接軌，使病例、體檢等醫療資訊獲得患者授權後，更有效在患者就診的診所、醫院等機構間互通有無，以利醫療機構提供更全面的診斷與醫療服務。

去年衛生福利部在連江縣試辦「照護資訊整合平台」計畫，結合衛政、社政、民政資訊，運用區塊鏈等資通訊技術，讓民眾簽署智能合約，允許共同服務自己的醫療機構可彼此讀取自己完整的醫療資訊，增加看診便利性。

衛生局黃世傑局長表示，希望讓「照護資訊整合平台」擴散在大台北地區運用，由聯醫先行開發App，邀請有意願合作的醫院、診所及民眾加入，使醫療資訊能更有效傳遞運用。

聯合醫院副總院長黃遵誠說，各醫療機構現能透過衛福部伺服器，在醫療機構、醫師及患者健保卡都在的情況下，醫師於診間才能觀看病患3個月內的簡要資料，因伺服器容量有限，導致線上資料不夠充分的情況很常見，病人還得花時間親自或委託家人到先前就診的機構申請醫療資料，才能順利在新醫療機構獲得較完整的診斷與醫療。

黃遵誠說，聯醫因此將邀集馬偕、台北長庚、三軍總、萬芳、國泰、亞東醫院及10多家診所合作納入整合平台，預計年底前推出App，讓有意願的民眾簽合約，授權各合作醫療院所能線上完整觀看彼此共同的病患資料；而患者則可操作App授權特定醫療機構特定醫師觀看自己在別處的完整病歷或檢查資料，不用再舟車勞頓到處去申請就診紀錄。