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警署響應公益 攜手張媽媽基金會辦園遊會

2019-10-06 15:25中央社 台北6日電

內政部警政署攜手日月光集團和張媽媽慈善基金會今天共辦慈善園遊會，逾20個社福團體擺攤義賣，同步宣導犯罪預防，警政署長陳家欽說，愛心照護義不容辭，警界將持續響應。

警政署、警察廣播電台、日月光集團和財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會今天上午在台北文創大樓文化廣場攜手舉辦「愛在每一個角落．慈善園遊會」，現場超過20個社福團體擺設攤位共襄盛舉，一起攜手做公益。

陳家欽致詞表示，這次活動內容囊括環保、藝術、教育文化、慈善照顧弱勢團體等，也是張媽媽慈善基金會設立的宗旨，希望將愛傳播到每個角落，讓需要被照護者得到愛與關懷。

他提到，警察雖然都在各自崗位和每個角落服務，但其實也是在默默傳播愛和做善行義舉，除此之外也相當關心社會議題，針對近幾年受虐兒童事件，警方也和相關社團、醫院合作，免於兒童繼續被害，另針對失智長輩外出易迷路，也啟動協尋助返家的幫助。

陳家欽說，外界常看到警察陽剛工作的一面，其實也有善良和愛心的另一面，這也是這次義不容辭參與活動的主因，警界未來也將持續積極推動、投入行善，讓愛傳達每個角落。

活動現場除了提供美食、商品的公益義賣外，警政署也規劃犯罪預防、交通及婦幼安全宣導等攤位，現場還出動警用重型機車、警察大頭娃娃和民眾互動，讓警民距離更貼近。

警政署表示，根據署內調查顯示，在樣本數高達2.7萬人的大型民調中，民眾安全感創歷史新高，有逾8成民眾對於晚上單獨外出活動覺得安全。

此外，國立中正大學也針對民眾對警察維護治安工作的滿意度進行民調，也達到史上最高的77.5%，顯見警察治安維護工作努力獲民眾高度肯定。

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