民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



白晝之夜昨晚到今天凌晨在大直、內湖一帶登場，北市文化局估計參加人數已突破去年40萬人，昨晚8點到11時人潮尖峰，除萬眾矚目的7公尺白兔讓美堤河濱公園的16號水門周邊人潮擠爆，主會場周邊也出現摩天輪、廁所前大排長龍，也有人反映藝術作品標示難理解，有音樂團體在活動時表達反送中等訴求太政治味等；對此，文化局長蔡宗雄則表示，整體上參與者的素養都很高，活動辦得不夠好的地方，下次會改進。

蔡宗雄表示，白晝之夜沒動員、亂丟垃圾極少、政治人物參與也願意脫下政黨背心，讓他看到公民素質、文化素質的希望；他也很謝謝參與者的包容體諒，因為他知道不少地方做得還不夠好。

有參與者也反映一些問題，如活動展出場域太大，藝術作品標示特別是較前衛的錄像作品讓人難理解；捷運縮有縮短車距但人潮尖峰仍要久候才能擠上車等情況；摩天輪車廂裡「藝術相談所」也因人潮多要久候，排隊人龍也有30公尺。

蔡宗雄也說，他自己也觀察到主會場的女廁供給稍嫌不足，百貨的每個樓層排隊約20公尺長，一等要20分鐘，有的爸爸乾脆帶小女孩進入男廁等情況，而周邊餐廳也出現吃個飯要候位90分鐘的情形。

另外，摩天輪對面還有舞台獨立音樂團體表演，有民眾反映有樂團利用舞台表達自由民主、反送中的立場，太過政治而不妥。