AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



台北市教育局全面規畫智慧販賣機進入校園，引發國小家長疑慮，政大法律系教授在臉書貼文開罵! 台北市長柯文哲今天上午前往桃園市龜山區仁德宮參拜，柯文哲受訪表示，台北市要成為智慧城市，AI人工智慧販賣機進校園，大概最慢明年9月會布置完畢，但是賣什麼項目，可由家長會和學校組委員會討論，不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的。

今年9月自動販賣機已陸續進校園，依據「台北市公立高中職以下各級學校設置智慧商店及自動販賣機管理試辦要點」，規定每校至少要設立1個智慧販賣機，為落實政策，除非影響教學才能不設，引起學生家長抗議。

柯文哲說示，台北還是要成為智慧城市，北市府在校園有幾個重要政策執行，包括無現金交易，學生證綁悠遊卡電子支付，以後繳學雜費用電子支付處理，無現金交易一定要進校園，另外AI人工智慧販賣機，賣的項目，什麼可以賣、什麼不能賣，可以由家長會、學校組委員會討論。