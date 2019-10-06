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AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22聯合報 記者曾增勳╱即時報導

台北市教育局全面規畫智慧販賣機進入校園，引發國小家長疑慮，政大法律系教授在臉書貼文開罵! 台北市長柯文哲今天上午前往桃園市龜山區仁德宮參拜，柯文哲受訪表示，台北市要成為智慧城市，AI人工智慧販賣機進校園，大概最慢明年9月會布置完畢，但是賣什麼項目，可由家長會和學校組委員會討論，不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的。

今年9月自動販賣機已陸續進校園，依據「台北市公立高中職以下各級學校設置智慧商店及自動販賣機管理試辦要點」，規定每校至少要設立1個智慧販賣機，為落實政策，除非影響教學才能不設，引起學生家長抗議。

柯文哲說示，台北還是要成為智慧城市，北市府在校園有幾個重要政策執行，包括無現金交易，學生證綁悠遊卡電子支付，以後繳學雜費用電子支付處理，無現金交易一定要進校園，另外AI人工智慧販賣機，賣的項目，什麼可以賣、什麼不能賣，可以由家長會、學校組委員會討論。

柯文哲表示，台北市大概明年9月，乎每個學校都有光纖網路、2個獨立WiFi，國小三年級以上用iPad，學生證都綁悠遊卡，全部電子支付上線，人工智慧販賣機進校園，最慢明年9月會布置完畢，這是台北邁向智慧城市要做的，科技一定會帶來衝擊，在科技基礎上，智慧販賣機什麼可賣、什麼不能賣、如何管理都可以討論，不應當說因為怕這個而通通不准用人工智慧的東西，「我想沒有道理」。

台北市長柯文哲（見圖）前往龜山仁德宮參拜，柯文哲表示最慢明年9月人工智慧販賣機進...
台北市長柯文哲（見圖）前往龜山仁德宮參拜，柯文哲表示最慢明年9月人工智慧販賣機進校園，賣什麼項目由家長會和學校組委員會討論。記者曾增勳／攝影
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台北市長柯文哲（右二）由桃園一選區立委參選人陳泓維（左二）陪同參拜，柯文哲表示最...
台北市長柯文哲（右二）由桃園一選區立委參選人陳泓維（左二）陪同參拜，柯文哲表示最慢明年9月人工智慧販賣機進校園，賣什麼項目由家長會和學校組委員會討論。記者曾增勳／攝影
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柯文哲

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