白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40 聯合報 記者郭頤╱即時報導



白晝之夜越夜越美麗，大直美麗華附近街道已被參觀人潮淹沒，據了解，參加人數估計已突破去年的40萬人紀錄，其中萬眾矚目的7公尺可愛小白兔，吸引眾多民眾前往朝聖，美堤河濱公園的16號水門更被擠爆，為此北市文化局和白晝之夜策展團隊，持續與相關交通單位處理應變措施。

澳洲帕爾工作室創作的《打攪》，有著高達7公尺的可愛小白兔，是今年白晝之夜的超吸睛作品，位置在美堤河濱公園，許多民眾為一睹巨兔風采都直奔前往，而40座會發光的蒲公英裝置作品也在巨兔附近，民眾們瘋搶拍照打卡的絕佳位置，一次拍好拍滿，但眾多人潮也一度使美堤河濱公園的16號水門被擠爆。

白晝之夜策展人胡朝聖說，根據觀察，今年參加人數應已突破去年的40萬人，去年在花博、中山北路沿線舉辦，民眾多分散於巷弄間，不過這次人潮更多，許多民眾一次湧入河濱公園朝聖巨兔，街道上也是人山人海，目前正不斷與北捷、警方等相關交通單位協調應變措施，同時呼籲民眾可以分散人流，先欣賞其他作品和表演，活動時間很長可以悠閒漫步來享受。

文化局表示，目前交通的緊急應變措施有3方面，首先由於敬業三路、樂群一路口南北向穿越行人眾多，配合延長綠燈秒數；第二，北捷動物園開往劍南路方向列車已於晚間8時縮短班距到3分鐘，並同時持續觀察車站人潮。