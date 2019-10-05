柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北白晝之夜晚上6點正式開跑，市長柯文哲也在活動開幕式時來到現場，化身一日藝術家，不只欣賞LUXY BOYZ快閃演出互動熱舞，更與法國在台協會主任公孫孟，合作參與奧地利藝術家歐文·沃姆的互動作品《一分鐘雕塑》，兩人合穿一件衣服後擺出帥氣姿勢，成為一分鐘的藝術品。

有趣的是，開幕式一開始柯文哲就先小小歪樓，他說，今年白晝之夜選址大直、內湖，在地議員高嘉瑜出了很大的力，由於高嘉瑜與議員黃珊珊都有出席開幕式，他笑說，去年議員選舉時還遭高嘉瑜逼問，說是支持她還是黃珊珊，好險這次立委選舉只有高嘉瑜參選，沒有這種困擾。

柯文哲受訪時說，白晝之夜2002年源起於法國，現在已是全球性的活動，台北今年邁入第4屆，非常感謝法國在台協會提供許多協助，帶來法國藝術家一同參展，白晝之夜是台北跟法國很重要的城市外交合作；後來話鋒一轉，他說，「講老半天還不如邀請大家趕快來看」，呼籲民眾親自到場參加，「今年的口號我們今晚都是藝術家」。

到現場的民眾可以到美堤河濱公園，欣賞最令人期待的裝置作品《打攪》，有高達7公尺的可愛小白兔，超吸睛的《巨蛋計畫》則在萬豪酒店外廣場，民眾可在繽紛的透明巨蛋裡，貼上自己剪裁的圖案，盡情發揮創意。