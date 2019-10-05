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影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台北白晝之夜今晚6點起在大直、內湖地區登場，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處裝置藝術，串連19場響應活動，吸引許多民眾前來朝聖，體驗藝術的魅力，現場更有民眾戴著黑色口罩與安全帽，抗議香港的《禁蒙面法》，表達對香港反送中群眾的支持。

台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處...
台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處裝置藝術，串連19場響應活動，吸引許多民眾前來朝聖，體驗藝術的魅力。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，台北市長柯文哲（右）出席開幕式，與法國在台...
台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，台北市長柯文哲（右）出席開幕式，與法國在台協會主任公孫孟（左）共穿一件衣服，表達人人都可以化身藝術家。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處裝置藝術，串連19場響應活動，吸引許多民眾前來朝聖，體驗藝術的魅力。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處裝置藝術，串連19場響應活動，吸引許多民眾前來朝聖，體驗藝術的魅力。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處...
台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，連續12小時不熄燈，超過45場演出、22處裝置藝術，串連19場響應活動，吸引許多民眾前來朝聖，體驗藝術的魅力。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，法國藝術家安東納傅黑諾作品《水燈塗鴉》，觀...
台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，法國藝術家安東納傅黑諾作品《水燈塗鴉》，觀眾可以在光束牆面盡情創作，只要輕輕接觸水讓其噴出水霧，就能點亮LED燈，讓小朋友玩得不亦樂乎。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，高達7公尺的小白兔裝置作品《打攪》在美堤河濱公園，吸引許多民眾拍照朝聖。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，有民眾戴著黑色口罩與安全帽，抗議香港的《禁蒙面法》，表達對香港反送中群眾的支持。記者余承翰／攝影
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台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，法國藝術家安東納傅黑諾作品《水燈塗鴉》，觀...
台北白晝之夜今年在大直、內湖地區展出，法國藝術家安東納傅黑諾作品《水燈塗鴉》，觀眾可以在光束牆面盡情創作，只要輕輕接觸水讓其噴出水霧，就能點亮LED燈，讓小朋友玩得不亦樂乎。記者余承翰／攝影
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