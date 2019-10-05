統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



中華統一促進黨10月1日在台北車站搭舞台舉辦中共國慶活動，引發爭議。台北綠營議員下午在議會質詢，輪番砲轟市警局未掌握情資，讓違法活動搭起大型舞台，要求市警局未來緊盯統促黨。市警局長陳嘉昌指出，當天事先不知道是統促黨辦活動，至於未採取強制行動，除了考量兩公約，該活動沒有暴力，若採取強制手段，現場可能會發生衝突。

統促黨向台北市府申請位於台北火車站的集會活動，台北市政府警察局中正一分局先以影響用路人權益駁回申請，但10月1日統促黨仍在台北車站舉辦「慶祝光輝十月」活動，申請名義是「民俗活動」，等市府發現是政治活動，北市中正一分局前後舉牌4次，最後勒令拆除舞台、集會遊行解散。

但許淑華、簡舒培等議員質疑，舞台在當天早上10點就已經搭建，活動於下午2點開始，下午3點20分公園處才接到警察局通報，公園處於3點40分出發抵達後向負責人開罰，下午3點50分統促黨人員開始拆除舞台，直到下午5點20分才拆除完畢，如此長時間的違法情形，且警方早已得知線報，市府相關局處明顯並沒有積極處理。

議員吳沛憶指出，市府若是依法行政，就不應該讓活動持續到演講結束。對此，陳嘉昌指出，如果事先知道違法，統促黨的活動，可以經過公園處和建管處，將舞台拆除，因沒有經過核可搭建，但市警局事先不知情，如果事先知道，處理方式會不同。

中正一分局長沈炳信說，當天是下午1點半才知道，因為群眾已經開始聚集，依現場判斷，若採強制行動，恐引發衝突，才決定先蒐證、再移送。