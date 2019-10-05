南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北南門市場7日起將停業，17日搬遷至中繼市場，儘管今天是國慶補班日，現場仍湧現大量人潮，民眾們把握熄燈前到此逛街、懷舊，紀錄市場最後風貌，攤商更直呼買氣有如過年，業績翻倍成長，但同時心情相對複雜，想到市場將搬遷，心中也是萬般不捨，「想到都會流淚」。

南門市場因配合捷運萬大線工程，今年啟動拆遷改建，許多民眾得知消息後，趕緊前來拍照留念、逛街採買，眾多人潮擠爆攤販間走道，但由於市場搬遷在即，攤販也感到一喜一憂，知名肉粽「南園食品店」的鍾奶奶說，市場改建後環境優化是好事，但只要想到將暫時離開市場，「是會心酸、流淚的」。

「這裡就像是我們的避風港，是很寶貴的家庭」，鍾奶奶說，民國37年開始，她們家就在南門市場一代做生意，充滿無數的回憶。她說，南門市場是首屈一指的傳統市場，讓很多攤商在這成家立業，是做生意的寶地，更是寶貴的家，所以現在要搬遷很痛苦，但對未來市場發展，她仍相當有信心，「因為這裡攤商的品質是最好的」。

民國55年開業的「老大生香燭店」，現在由第4代的傅嘉偉、張珮涵夫妻經營，張珮涵說，「最在意的是傳統市場氛圍一定要保存下來」，因為傳統市場不是只有冷冰冰的買賣行為，更多了一份賣家與顧客間的關懷，不希望這種人情味因市場改建而消失，但也樂見市場改建，提升各項硬體設備。

67歲民眾楊伯伯說，南門市場有很多特色菜餚，都是他兒時中的好味道，這裡保有傳統市場的老記憶，過年時更是充滿年味，是其他市場看不到的，得知搬遷消息後，今天特地與老婆再來逛逛，他感慨的說，「希望這種氣氛不要消失，改建後攤商們可以一起回到這裡」。