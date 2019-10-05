顛覆長照觀念 長輩也能參加運動會

2019-10-05 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市清福養老院今天舉辦「第一屆長照運動會」，以院內課程「金齡學堂」做延伸，舉辦6個運動項目讓長輩們參加，清福養老院長陳意千說，起初有長輩對於自己身體退化、認為無法進行運動所以退卻，但經過社工鼓勵陪同，進而有信心願意參加活動。也希望藉由這樣的活動翻轉一般的長照觀念，讓長者願意嘗試自立，透過運動復能、活的更快樂。

清福養老院為長輩舉辦「金齡學堂」，課程就像小學課程，有各種科目，但照護人員發現長輩對於動態的內容很有反應，例如音樂、藝術、體育等，所以將學堂課程做延伸，擴大舉辦運動會，顛覆一般認為老人沒辦法運動的觀念，也讓長輩透過運動恢復能力，活得更快樂。

清福養老院表示，這次的運動項目包含地壺球、籃球、保齡球、足球、田徑、勾心鬥角等六項活動，參加選手、啦啦隊、都由70至90歲的長輩們擔任，參加選手、啦啦隊、攝影師都是院內的長輩們。今天是舉辦決賽，總計124人參加，之前的初賽約有300位長輩參加。

運動規則跟道具也有進行改良，足球不是用腳踢，而是改用棍子、跟隊友合作將球推進球門內；籃球跟球架則是改用兒童版，讓長輩比賽在最短時間內誰能投進最多球。

院長陳意千表示，過去2年與日本合作讓長輩嘗試「自立支援」，由長輩去嘗試自己打理日常生活，照護人員協助，發現很多長輩回饋說，雖然很辛苦但是很有趣，也有長輩起初排斥、到後面願意主動去做。

陳意千說，這次的運動會在9月開始舉辦初賽與複賽，也發現長輩們的笑容變多、精神、身體也更好，願意透過競賽去做平常認為很困難的動作，等比賽結束後，會希望將競賽作為日常活動項目，並由專業測量觀察長輩在運動的前後變化，在擴及到這次沒有參加運動會的長輩們。