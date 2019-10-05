知名貨運新設轉運中心噪音大 居民徹夜難眠抗議

2019-10-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



知名物流業者嘉里大榮貨運年初在台南市省道台一線旁設置轉運中心，營運後因為深夜凌晨貨物裝卸噪音過大，嚴重干擾附近大營里大批民眾睡眠，台南市環保局接連兩次測量都超標，里民指控「陳情後噪音更大聲」，下午到廠區抗議。經市議員林燕祝、李文俊協調，業者須在11月完成設置隔音牆，並加強員工管理減少噪音，否則環保局將勒令停工。

環保局稽查檢驗科長陳原禾指出，本地噪音標準是晚間10點以後，音量必須低於47分貝，環保局

9月5日檢測57.2分貝，民眾再度陳情要求改善，9月25日再檢測58.9分貝，確實沒改善反而惡化，環保局要求11月5日前改善，未改善可開罰6千到6萬元，因業者承諾11月完成隔音減噪，未兌現可以勒令停工。

大榮公司在民眾表達不滿後承諾在11月完成改善。新市區長譚乃澄指出，大榮場區製造噪音，周遭環境衛生不佳，附近百姓並非胡亂指責， 希望業者在營利之餘，也能多考量對周遭百姓的影響。原本今天民眾是要拉布條來抗議，後來考慮到會影響警方的績效才作罷。

大營里長廖俊道表示，四月接獲里民抱怨，他向業者反映無下文，透過林燕祝議員向業者反映，也都沒有改善，反而越來越嚴重，里民至少65戶因無法睡眠難以忍受，連署要求改善，業者還是無動於衷，才會來表達不滿。

不過在民眾抱怨大榮貨運從半夜11點一直吵到天亮，要求說明如何減少噪音，業者還是無法具體承諾按時完成改善，引發在場議員不滿，經過一番折衝業者承諾，會在11月完成5米高隔音牆，並要求員工作業時減少噪音，數十抗議居民才離開。

林燕祝說，業者一直說要改善，卻是「越來越大聲」，環保局第二次來測確實更大聲，無論如何業者必須在11月完成改善，不完成，只有勒令歇業。李文俊說，里民的要求絲毫不過份，到時候如果沒有改善，他會帶頭去抗爭。