金山杜鵑特色溜滑梯啟用 小朋友：漂亮又好玩

2019-10-05 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區為杜鵑花的原鄉，全台近9成杜鵑花苗產自金山，市地重劃B單元特別闢建杜鵑主題式公園，園區內種植數萬株各式品種杜鵑，四季皆有杜鵑花可賞，區公所將杜鵑花意象融入遊具設計，讓公園正中央的遊具上方高處開滿一朵朵杜鵑花，杜鵑特色溜滑梯今天啟用，小朋友都說「漂亮又好玩」。

為配合北海岸風景區觀光軸線發展，新北市金山地區市地重劃區總面積6.98公頃，闢有3處共1.69公頃公園及綠地，並以金山在地花卉流蘇、杜鵑及櫻花為主題，將地方風情與農特產品融入遊憩生活中，設置全齡化共融性特色公園，3處公園今天啟用，提供在地居民休閒舒適場域。

新北市副市長陳純敬表示，市府4月成立跨局處工作小組，共同推動全市公園特色共融及全齡化，讓無論阿公阿嬤、爸爸媽媽帶小朋友到公園，皆可以同樂，金山區啟用的3處公園，是新北市的第7、8、9處共融性特色鄰里公園，未來2年內市府將努力於各地再完成41處。

金山區為全臺杜鵑花的原鄉，近9成杜鵑花苗產自金山，而為推廣在地杜鵑花卉、廣植杜鵑，金山區公所透過與市府地政局、農業局、景觀處及新北市青年農民聯誼會的攜手合作，於市地重劃B單元闢建「杜鵑主題式公園」，園區內種植數萬株各式品種杜鵑，四季皆有杜鵑花可賞；另區公所也將杜鵑花意象融入遊具設計，讓位於公園正中央的遊具上方高處開滿一朵朵杜鵑花，民眾遠遠一見，就知道金山區杜鵑公園到了。