張大千「廬山圖」展故宮南院 還有泰國月主題展

2019-10-05 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



故宮博物院即日起至明年1月5日，在南部院區規畫張大千潑墨潑彩傑作「廬山圖」特展，除延續「張大千120歲紀念大展」活動，也要讓南臺灣民眾更方便欣賞張大千名作，故宮書畫處長劉芳如今天上午親自導覽，解析「廬山圖」構思布局及精彩故事，同展廳另一區還有「薩瓦蒂泰－故宮泰文化」特展。

劉芳如表示，「廬山圖」高178.5、橫994.6公分，今年2月已由文化部核定為國寶，故宮南院展廳空間大，就像為廬山圖特別訂製的展場。該圖原是張大千應日僑好友李海天請託，將做為新飯店鎮店之寶，沒想到因作品一直未完成落款，張大千突因病過世，李海天也未要求履約。

劉芳如說，廬山圖雖非出自對景寫生，但凝聚了張大千畢生的畫藝精粹，筆墨縱橫，氣勢撼人，張大千繪前曾做足準備，努力地調閱「水經注」、「廬山誌」及各家遊記，自1981年7月開筆繪製「廬山圖」，直到1983年初大致完成後因病過世，除上方題有兩首詩外，未來得及落款和鈐印。

劉芳如指出，這次展出特別參考張大千蓋印習慣，以電腦合成方式，添配其生前託付鐫刻的4方印章，並以動畫方式製成6分鐘短片，讓畫作中雲霧飄渺移動，在展場中播放，讓民眾能夠欣賞詩、書、畫、印「四美具合」的畫面。