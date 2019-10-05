拆違建誰出錢？台中市推付費條例7度卡關

2019-10-05 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



拆除違法的違章建築誰出錢？答案竟是全體市民。台中市推動拆違建使用者付費，連續7度送審「台中市強制拆除違章建築付費自治條例」，但7度闖關議會都失敗；台中大雅火警發生後，市府會不會重新送審？市府表示仍在研議中。

全台目前只有台北市有拆違建的收費標準辦法，其餘各縣市都還沒成功制定相關條例或收費標準。以新北市為例，今年編列拆除違建的預算為3500萬元，新北市工務局第4度把拆違建收費草案送審，但仍未順利過關。

台中市早在升格前，就提出拆違建收費的相關草案，但始終無法通過議會審議；最近一次是104年底在市政會議通過該草案，105年送議會審議後，被議會要求再辦公聽會而退回。市府統計，該草案已經7度闖關失敗。

根據該草案，在建築法96-1條規定，強制拆除之建築物不予補償，拆除費用由建築物所有人負擔，但相關的收費程序與標準，建築法並未明文規定，為落實建築法規定，才制定相關收費標準，這項草案總共有7項條文，還有收費標準辦法。

台中市都發局表示，全市列管違建共8.79萬件，每月拆除200多件，全年約2000-3000件，近3年每年都編列1000萬元，用來拆除違章建築，目前拆除費用都有市府負擔，儘管有7成民眾會自拆，但所有權人違法在先，卻又公家負擔拆除經費，不符合公平原則。

依照該草案，市府可依物價、市場行情收取拆除違建的費用，違建所有人逾期不繳納，還可移送行政執行；市府估算每平方公尺鋼骨結構拆除費約1700-1800元，但參考坊間做法，會打7折收費、約1200元。