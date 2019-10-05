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配合通勤族 基隆跳蛙公車安樂內湖線調整發車時間

2019-10-05 13:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市首條跳蛙公車「安樂內湖線」9月在安樂區正式上線通車後，受到通勤的上班族、學生肯定，整體載運量不斷提升，大幅改善安樂區通勤品質，營運1個月後，為更符合通勤族的時間需求，10月起調整班次發車時間，請民眾注意。

全力推動此路線的副議長林沛祥表示，為了更加了解民眾搭乘需求，他親自搭乘此般跳蛙公車往返多次並針對通勤旅客上班、上課時間進行調查，直接聽取搭乘者的心聲。通勤民眾對於班次時間提出建議，例如首班車6:30對上班族來說太早，而第二班車8:30卻又太晚，希望可以有所調整。

林沛祥邀基隆客運業者研商討論，決定自10月1日起，安樂內湖線發車時間調整，新的時刻表依照通勤族上課上班的時間做調整，能夠更有效率的配合民眾的需求，讓更多人受益。

各班次調整時間如下：

萬里發車時間改為06:10、07:10、08:10、17:30、18:30

內湖回程時間改為07:10、08:10、09:10、18:30、19:30

林沛祥表示，根據他自身搭乘以及客運業者的紀錄，新的班次上線第三天，整體載運量就提升近五成，從原本1天平均約85人次搭乘，增加至近約120人次搭乘，可見本班車對於安樂區通勤來往內湖的民眾來說，是達到切身的需求。班次調整後，服務處也將持續追蹤增站的需要，並持續溝通協調，希望可以帶給安樂區民眾更優化的路線以及更好的乘車品質。

基隆市首條跳蛙公車「安樂內湖線」，10月起調整班次時間，請民眾注意。圖／林沛祥辦...
基隆市首條跳蛙公車「安樂內湖線」，10月起調整班次時間，請民眾注意。圖／林沛祥辦公室提供
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基隆市首條跳蛙公車「安樂內湖線」，10月起調整班次時間，請民眾注意。圖／林沛祥辦...
基隆市首條跳蛙公車「安樂內湖線」，10月起調整班次時間，請民眾注意。圖／林沛祥辦公室提供
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基隆上班族

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