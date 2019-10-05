南門市場模擬圖曝光 建築師操刀引入自然光與設計感

2019-10-05 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



南門市場改建後的街景模擬圖，1F一般零售區，由建築師導入招牌設計。圖／北市工務局提供 分享 facebook 北市府推動南門大樓暨市場改建，將於10月7日起暫停營業至16日，進行搬遷，17日起在杭州南路二段的中繼市場試營運。南門市場在日據時代是南門城外千歲町的露天市場，歷經數次改建，是台北歷史最悠久的公有傳統市場，販售貨品以北方糕點、南北雜貨、生鮮及特色熟食聞名，更是許多台北人最溫暖的記憶。

這座具有百年歷史、馳名遠近的市場即將改建。工務局表示，現有南門市場因102年經耐震評估，未符合現行耐震設計規定，混凝土氯離子含量偏高及管線、排氣及空調等系統已無法滿足現代化市場需求等因素，105年8月市長柯文哲裁示，為維護公共安全應優先辦理大樓拆除重建。

工務局新工處接辦大樓改建工程，採統包方式辦理，並於今年2月1日上網公告，5月31日決標，由根基營造股份有限公司得標，設計單位為九典聯合建築師事務所，總工程費約計新臺幣26億8500萬元，工期1113天，預計於12月開工，至112年1月初竣工。

新建南門大樓佔地3937平方公尺，預計興建地下5層、地上12層的鋼骨鋼筋混凝土建築，總樓地板面積計約4萬6800平方公尺。南門市場位於地下2層至地上2層，地上3層以上樓層由北市府相關單位進駐，地下1層與捷運萬大線共構出入口。

新工處表示，將以逆打工法縮短工期，讓攤商儘早回家，降低施工期的噪音、粉塵等公害；建築師以「台北的心跳」為設計理念，強調市場商業活動的動線、視線和城市的緊密連結。

未來新建物預計將充足的北向自然光引入室內，創造明亮穿透的市場空間；除了提供年長的購物者舒適的休息、社交空間外，更能夠吸引年輕族群成為百年南門市場的新客群。