新北連續8年最乾淨城市 侯友宜頒獎感謝「這款人」

2019-10-05 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市連續8年被評為全台最乾淨的城市，新北市長侯友宜表示，感謝第一線的環保尖兵「環保英雄、環保志工」，都是在鄰里長帶頭付出，也感謝清潔隊員的努力。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北市連續8年被評為全台最乾淨的城市，新北市長侯友宜表示，感謝第一線的環保尖兵「環保英雄、環保志工」，都是在鄰里長帶頭付出，也感謝清潔隊員的努力。其中獲得環境美化組的邱秀蘭，不當里長改當環保大隊長，在公園栽種櫻花，今也獲得表揚。

新北環保局今舉辦環保英雄表揚大會，侯友宜親自表揚353位環保英雄，三峽區安坑里曾碧娥、汐止金龍里康順德、永和區民族里邱秀蘭，分別在低碳永續組、資源循環組、環境美化組獲得特優殊榮。

曾碧娥在擔任國小老師期間，就獲得教育部環境教育人員認證，退休後持續進修，並將環保低碳理念從校園帶入鄰里，並提供友善農法、低碳旅遊、低碳飲食觀念給鄰居，另也成立三峽鎮橫溪流域護溪聯盟，保護河川生態。

康順德投身環保工作達10餘年，雖然曾中風行動不方便，卻不影響熱情，不僅成立黃金資收站，還藉由自身專長修繕二手單車、家電、傢俱，義賣或贈送給低收入戶家庭，另也協助里長推動回收寶特瓶製作省水盆栽，種植蔬菜。

原為里長的邱秀蘭改當環保大隊長，也在里內的民族休閒公園，栽種高達5種的櫻花，每當櫻花季來臨時，就與居民舉辦賞櫻音樂會，另也用雨水回收系統打造小型魚菜共生循環生態及壁掛式盆栽滴灌，成為國小觀摩環保的去處。