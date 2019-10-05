雙十連假九份金瓜石恐塞爆 交管及停車資訊看這裡

2019-10-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



雙十連假將至，九份、金瓜石恐爆人潮及車潮，瑞芳警分局今天公布交通管制作為。圖／瑞芳警分局提供 分享 facebook 雙十連假將至，九份、金瓜石恐爆人潮及車潮，瑞芳警分局今天公布交通管制作為，警方每天將視實際交通狀況採取機動交疏，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的9號、新9號停車場，及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。當大型停車場停車量達8成時，開始實施A級交通流量疏導管制，將上山車輛將引導至山腰上9號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

警方說，目前正是秋高氣爽旅遊好時機，九份地區由於鄰近市區，又有山海景點，過去幾次連續假期，透過車流量分流管制、停車場大小型車輛調配，以及協調大眾運輸運量，疏導車滿為患的情形。這次連續假期，加入市區道路強化違規停車取締及排除。

國慶連假10日到13日，遊客開車前往金瓜石、九份地區，警方每天將視實際交通狀況採取機動交疏，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的9號、新9號停車場，及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

當九份地區的大型停車場停車量達8成時，警方開始實施A級交通流量疏導管制，將上山車輛將引導至山腰上9號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方便採取雙A級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛上山，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量舒緩為止。在這段期間，請遊客至周邊景點如象鼻岩、深澳漁港或南雅奇岩遊玩，避免人潮壅擠。

警方提醒民眾，請遊客出門前可收聽警廣，瞭解最新路況。由於東北角地區部分加油站僅營業至傍晚，或距離甚遠，請民眾務必確保車輛油料狀況，避免拋錨路中，不但妨礙交通也壞了遊興。

警方公布金瓜石、九份地區停車場規畫：

（一）汽車停車場共可停放小汽車計約810輛

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛

4、9號停車場：可停放小汽車約200輛

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約400輛。

6、台陽停車場：可停放小汽車約210輛。

（二）大型車停車場共可停放大型車計約380輛

1、九號停車場：可停放大型車約100輛 。

2、新九號停車場：可停放大型車約80輛。