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台北「白晝之夜」今晚連嗨12小時 怎麼玩秘訣看過來

2019-10-05 07:41聯合報 記者郭頤╱即時報導

這次最令民眾期待的裝置作品《打攪》，高達7公尺的可愛小白兔將在美堤河濱公園與大家...
這次最令民眾期待的裝置作品《打攪》，高達7公尺的可愛小白兔將在美堤河濱公園與大家見面。圖／北市文化局提供
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台北白晝之夜今晚6點在大直、內湖地區登場，將連續12小時不熄燈，至少有45場演出、22處裝置藝術，串連19場響應活動，民眾可以輕鬆化身藝術家。由於今天因應國慶連假，補上班上課，為避免參加白晝之夜的人潮讓內湖交通雪上加霜，北捷和公車今晚都加開班次因應，市府呼籲民眾多利用大眾運輸工具。

今晚白晝之夜活動，從捷運大直站到西湖站間的商場、公園、馬路都是主要範圍，各項作品之間，民眾步行10分鐘內都可抵達。其中最令人期待的裝置作品《打攪》，高達7公尺的可愛小白兔將在美堤河濱公園與大家見面；超吸睛的《巨蛋計畫》則在萬豪酒店外廣場，民眾可在繽紛的透明巨蛋裡，貼上自己剪裁的圖案，盡情發揮創意。

若不想一次走太遠，則可以先在美麗華周邊遊玩，開幕式將在在此舉行，還有多場互動表演，AR體驗作品《眾幻之門》也在附近，民眾可在虛虛實實間來場視覺饗宴。超好玩的《水燈塗鴉》，民眾可以用筆刷或噴霧，對光束牆面恣意創作，只要輕輕接觸水讓其噴出水霧，就能點亮LED燈，堪稱小朋友們的最愛。

影音串流平台NETFLIX則在美堤曲棍球場有特別演出，以影集《罪夢者》為藍本設計的VR體驗作品，邀請民眾一塊進入罪夢者的奇幻夢境。至於其他多達45場的演出和19場的響應活動，民眾可親自到場探索，成為跨夜藝術家，放鬆享受這無牆美術館。

配合活動，植福路與敬業三路部分區段下午3點到明日凌晨1點禁行車輛。北捷將加開劍南路站往忠孝復興站的單向區間車至明天清晨2點，但民眾僅能在劍南路站上車，沿途各站都可下車。公車內湖幹線287、紅2及藍26末班車也延長服務至清晨2點。

法國藝術家安東納·傅黑諾作品《水燈塗鴉》，觀眾可以用筆刷或噴霧，對光束牆面恣意創...
法國藝術家安東納·傅黑諾作品《水燈塗鴉》，觀眾可以用筆刷或噴霧，對光束牆面恣意創作，只要輕輕接觸水讓其噴出水霧，就能點亮LED燈，堪稱小朋友們的最愛。圖／北市文化局提供
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超吸睛的《巨蛋計畫》由日本藝術家磯崎道佳創作，於萬豪酒店外廣場，民眾可在繽紛的透...
超吸睛的《巨蛋計畫》由日本藝術家磯崎道佳創作，於萬豪酒店外廣場，民眾可在繽紛的透明巨蛋裡，貼上自己剪裁的圖案，盡情發揮創意。圖／北市文化局提供
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藝術家

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