台中議會國民黨團赴中火 要求先拆4燃煤機

2019-10-04 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市議會國民黨團市議員今天齊赴台中火力發電廠陳抗，要求中央在中火新增2部燃氣機組前，必須先讓4部燃煤機組除役、拆除，否則排除抗爭到底。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市議會國民黨團市議員有鑑於台電計畫在台中火力發電廠再增2部燃氣機組，但舊有的燃媒機組卻不除役，轉為備用，等於「2部燃氣機組加上10部燃煤機組」12部機組「火力全開」，恐成世界最大電廠，也將成為中部民眾揮之不去的空汙惡夢，今天下午齊赴台中火力發電廠陳抗，要求台電在新增2部燃氣機組前，必須先讓4部燃煤機組除役、拆除，否則排除抗爭到底。

台中發電廠新增燃氣機組後恐會12部機組火力全開？台電回應表示，114年中火2部燃氣機組上線後，全廠絕大多數時候僅運轉2部燃氣機組加6部燃煤機組「2氣+6煤」，剩下4部燃媒機組轉為備用，最多只會啟動2部，且實際啟動的機率極低，因此絕不可能有「10煤+2氣」12部機組火力全開；台電呼籲，要達成「2氣+6煤」目標，燃氣機組必須準時上線，各界共同協助，全力推動中火新增燃氣機組，讓「2氣+6煤」盡速達標。

國民黨台中市議員、立委參選人黃馨慧說，民進黨主張2025「非核家園」害慘了台中人，連續空品拉緊報，蔡英文的「非核家園」政策，導致台電中火發電廠發電供應中部以外，還將電力「南送、北送」，為政黨利益犧牲台中人健康，綜觀新北深澳燃煤電廠、桃園觀塘天然氣接收站均在民意反彈聲浪中停止興建計畫，為何中火不想汰換舊機、硬要裝新機組？為何民進黨要貫徹「非核家園」政策，卻要犧牲台中人「用肺發電」？她堅決主張中火減煤、汰換舊機組，台中人拒絕「用肺發電」！