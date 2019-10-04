親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

原台北刑務所官舍招商 為老房子注入新靈魂

2019-10-04 20:27中央社 台北4日電

位於台北市金華街的原台北刑務所官舍預計明年7月修復完成，北市文化局今天舉辦招商說明會，配合「老房子文化運動」，承租人於裝修期間不需繳使用費，稅賦、租金也有優惠。

原台北刑務所為日治時期興建的現代化監獄之一，規模全台最大，是台灣獄政歷史及人物事件之重要場域。招商位址是監獄南側留存的官舍，2013年公告登錄為歷史建築，9連棟共19戶，所有權原為法務部，但閒置多年、損壞嚴重，2016年其中4戶因火災焚毀，有2戶屋頂及屋架燒毀，後依都市計畫將土地建物回饋台北市。

目前官舍正在修復中，預計2020年7月完工，其後的營運規劃則依文化局「老房子文化運動」進行公開招標評選。文化局將房屋主體修復完成後，內部的裝修、器材等則由廠商負責，在裝修期間不需付租金。

開始營運後，老屋的日常管理維護費用等可減免租金，且房屋稅地價稅皆由市府負擔，文化局副局長田瑋指出，經評估，一年可讓承租人減少約新台幣400萬的稅賦負擔。

不少廠商對此案興趣濃厚，出席者有亞尼克、八拾捌茶等，太極微風開發與力麒建設也有參與。

田瑋表示，未來建議營運方向為結合非營利團體、NPO組織進駐，並提供周邊大學城、青年社團展示空間，也可引進職人匠藝成立示範工坊，開辦體驗課程等，歡迎廠商提出點子，唯一要求是，必須傳達出老房子老巷弄的故事，讓文化氛圍繼續流傳。

文化局修復北市

相關新聞

神秘黑球現蹤台北典藏植物園 五爪木獨特花相吸睛

2019-10-04 16:58

難抵台北取消捷運8折優惠 新北：堅持發聲

2019-10-04 16:04

秋天的精靈現身 來動物園看豆娘

2019-10-04 16:48

全國最年長「送行者」 81歲邱繼興取得禮儀師證書

2019-10-04 16:34

第5代嗡嗡包亮相 國慶日限量發送3千份

2019-10-04 14:57

新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 14:29

影視音學校招生人數少 議員批：柯文哲政策破功

2019-10-04 14:28

影／學姊代言5代嗡嗡包添國旗元素 限量發送要搶要快！

2019-10-04 13:36

全台首創舞蹈導覽 謝銘祐雲門2跳出1884滬尾之役

2019-10-04 13:22

北大汙水廠將開放生態池土丘區 合併萬坪公園利用

2019-10-04 12:29

台中流感學園群聚10起 公費疫苗11月15日開打

2019-10-04 12:04

影／第5代嗡嗡包亮相 兼具手提後背容量超大

2019-10-04 11:32

北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59

台商回流中部商辦熱 隱形冠軍搶著進駐

2019-10-04 09:57

歲入年年減 歲出年年增 北市明年恐入不敷出

2019-10-04 00:16

前瞻補助4停車場 三蘆、新店將增877停車格

2019-10-03 23:57

北市條通商家回饋金調降通過 平均打4至6折

2019-10-03 23:55

新北陸空智慧防汛 將推淹水報馬仔

2019-10-03 23:53

舊南門市場後天熄燈 改建案都審

2019-10-03 23:45

北市23處醫院 室內空品監測

2019-10-03 23:41

吃蟹不綁手 教你「解蟹4部曲」

2019-10-03 23:34

電動自行車要戴安全帽 新北開出312張罰單 北市掛零

2019-10-03 23:25

新北5類違建優先拆 無人機巡查

2019-10-03 23:22

悠遊卡電子支付 議員轟還趴著

2019-10-03 23:20

新店護岸工程驚傳吊車傾覆 安泰路暫時封閉雙向車道

2019-10-03 21:11

設置116淹水感測設備 1鋰電池撐2年隨時回傳情資

2019-10-03 20:24

音樂結合美食 瑞芳二代返鄉創業打拚

2019-10-03 20:21

平溪老街新形象 阿嬤「藝」起來彩繪

2019-10-03 20:20

中市火警2勇消殉職 新北狂拆違建面積逾10萬坪

2019-10-03 20:20

二重里路狹無公車 三重居民、學生大不便

2019-10-03 20:19

新店永安里彩繪巷弄 昏暗窄巷亮起來

2019-10-03 20:19

三芝重陽敬老 致贈人瑞金箔畫敬老狀

2019-10-03 20:16

北市條通商圈酒吧市府擬降回饋金 拍板通過

2019-10-03 20:11

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

150元暢玩園區 兒樂國慶連假推優惠讓孩子玩好玩滿

2019-10-03 19:26

民權大橋下陷問題 議員批：無具體改善還想粉飾太平

2019-10-03 17:37

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

台積電鼓勵青年築夢 募集創意減廢新解方

2019-10-03 16:58

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39
看更多

熱門文章

啟赫營造傳跳票、下包跳腳 桃園多項公共工程受波及

2019-10-04 11:21

寶特瓶大廠偷排廢氣重罰2020萬 中市府追繳1.2億空汙費

2019-10-04 12:48

難抵台北取消捷運8折優惠 新北：堅持發聲

2019-10-04 16:04

嚇！貓羅溪防汛橋巨大裂縫 網友貼危橋照引起緊張

2019-10-03 21:10

新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 14:29

影／6.5米巨蟒現身澄清湖草叢 警消7人合力圍捕

2019-10-03 21:15

「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02

影／108歲全國最高齡鄰長 每天帶隊泡茶愛吃竹筍花生

2019-10-04 09:58

「這才像國家生日！」 高雄市美濃、六龜國旗飄揚

2019-10-04 12:57

雙胞胎集合！ 新竹縣寶山鄉雙胞胎節6日登場

2019-10-04 14:45

觀光拚南向 越南帥哥網紅遊基隆大讚色彩屋

2019-10-04 08:27

北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59

還原歷史！嘉市里長連署陳情阿里山公路起點改回嘉市

2019-10-04 10:22

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

韓國瑜小內閣 行政暨國際處處長丁樂群接任

2019-10-04 09:45

台中空品遭透 洪慈庸：空氣不會跟著市長換人就換新

2019-10-04 13:50

《返校》掀話題 陰險「白面教官」出自雲林戲偶雕刻師

2019-10-04 13:35

影／地上黑壓壓一片琉璃蟻 誤以為舖了黑地板

2019-10-04 16:39

苗縣績優公寓大廈評選竹南首馥獲冠軍 組讀書會教鋼琴

2019-10-03 21:36

解決水患！台南麻豆斥資1.5億 進行4項雨水下水道工程

2019-10-04 09:49

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

慎入！屏東千禧公園湧上萬蚯蚓 屍橫遍野曬成乾

2019-10-04 15:57

影／第5代嗡嗡包亮相 兼具手提後背容量超大

2019-10-04 11:32

高雄抓違規 松藝路下月區間測速

2019-10-03 23:23

桃園亞矽創研中心 明年9月開工

2019-10-03 23:01

瘋健身重訓過度 擔心努責現象上身

2019-10-03 21:12

拚觀光 台三線添新旅遊指標

2019-10-03 22:57

活化！虎科大舊倉庫 變運動中心

2019-10-03 23:21

台南水道博物館「通氣孔柱」與大清郵筒「撞臉」

2019-10-04 09:45

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

影／學姊代言5代嗡嗡包添國旗元素 限量發送要搶要快！

2019-10-04 13:36

打卡照過來！ 40座蒲公英點亮內湖美堤

2019-10-04 00:20

台灣設計展屏東揭幕 「超級南」讓蔡英文驚豔

2019-10-04 17:38

高雄多向違規監測系統 單日舉發33件

2019-10-03 23:19

舊南門市場後天熄燈 改建案都審

2019-10-03 23:45

台南仁德火車站外大排水變橘色 查獲工廠酸廢水汙染

2019-10-04 12:13

新店護岸工程驚傳吊車傾覆 安泰路暫時封閉雙向車道

2019-10-03 21:11

日本長笛演奏家高橋紫微 擔任台南市親善大使

2019-10-04 12:02

神秘黑球現蹤台北典藏植物園 五爪木獨特花相吸睛

2019-10-04 16:58

悠遊卡電子支付 議員轟還趴著

2019-10-03 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top