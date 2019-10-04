原台北刑務所官舍招商 為老房子注入新靈魂

2019-10-04 20:27 中央社 台北4日電



位於台北市金華街的原台北刑務所官舍預計明年7月修復完成，北市文化局今天舉辦招商說明會，配合「老房子文化運動」，承租人於裝修期間不需繳使用費，稅賦、租金也有優惠。

原台北刑務所為日治時期興建的現代化監獄之一，規模全台最大，是台灣獄政歷史及人物事件之重要場域。招商位址是監獄南側留存的官舍，2013年公告登錄為歷史建築，9連棟共19戶，所有權原為法務部，但閒置多年、損壞嚴重，2016年其中4戶因火災焚毀，有2戶屋頂及屋架燒毀，後依都市計畫將土地建物回饋台北市。

目前官舍正在修復中，預計2020年7月完工，其後的營運規劃則依文化局「老房子文化運動」進行公開招標評選。文化局將房屋主體修復完成後，內部的裝修、器材等則由廠商負責，在裝修期間不需付租金。

開始營運後，老屋的日常管理維護費用等可減免租金，且房屋稅地價稅皆由市府負擔，文化局副局長田瑋指出，經評估，一年可讓承租人減少約新台幣400萬的稅賦負擔。

不少廠商對此案興趣濃厚，出席者有亞尼克、八拾捌茶等，太極微風開發與力麒建設也有參與。

田瑋表示，未來建議營運方向為結合非營利團體、NPO組織進駐，並提供周邊大學城、青年社團展示空間，也可引進職人匠藝成立示範工坊，開辦體驗課程等，歡迎廠商提出點子，唯一要求是，必須傳達出老房子老巷弄的故事，讓文化氛圍繼續流傳。