新北497間活動中心 竟有97間沒建照、使用執照

2019-10-04 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北497間市民活動中心中，有97間沒有任何建照或使用執照，安全有疑慮。新北工務局長朱惕之說，會加速個使用單位儘速申請，不過目前安全無疑慮。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 近期宜蘭南方澳跨港大橋、台中違建廠房大火引來全台對於建築結構安全關心，國民黨新北市議員馬見指出，新北497間市民活動中心中，有97間沒有任何建照或使用執照，安全有疑慮。新北工務局長朱惕之說，會請各使用單位儘速申請，不過目前安全無疑慮。

馬見說，活動中心供市民日常活動使用，有些還結合社會局設立銀髮俱樂部、老人共餐，也有部分與原民局合作，設立了原住民族文化健康站，但97間是在1971年建築法施行之前的既有建築，新北升格9年，卻至今都未申請。

馬見表示，整整48年過去，新北高達97間活動中心沒有使照或建照，過去都便宜行事地以公眾使用為藉口，「暫時性」供水供電，但暫時沒有暫時半世紀，除了活動中心，是否還是有其他建築物，潛藏更大公安疑慮。

工務局長朱惕之說，會要求各使用單位提出申請，97間活動中心都是在建築法實施之前就蓋好，不能說不合法，法令另外有規定，若建築法實施之前就蓋好，可以做原來使用用途，各單位也都會去確認結構安全。

副市長吳明機說，沒有使用執照、建照有很多歷史因素，基本上會確保沒有建照的建物安全性，也會請各區能補照就快補。民政局長柯慶忠說，所有活動中心都有檢查結構安全、消防等，每年針對比較有狀況的都有檢測。

朱惕之表示，現在面臨最大的問題是，部分土地過去在民國4、50年由私人捐獻，但當時產權沒有移轉，當時捐獻的人都離開了，土地同意書不見得拿得到，不過都會持續努力解決，先確保現在使用的安全。