神秘黑球現蹤台北典藏植物園 五爪木獨特花相吸睛

2019-10-04 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



典藏植物園是種植在室內，5株黃金五爪木沒有長很高，最高約120公分。圖／台北典藏植物園提供 分享 facebook 黃金五爪木獨特花相吸睛，一團黑球下由五爪型的葉片托盤托住，宛如鑲在葉上的黑鑽石。最近走進台北典藏植物園，許多遊客對這株長相奇特的植物充滿好奇。園方表示，五爪木花期主要是夏季，適合全日或半日照溫暖環境生長，因典藏植物園是種植在室內，5株黃金五爪木沒有長很高，最高約120公分。

台北市錫瑠環境綠化基金會的園藝研究家陳坤燦老師表示，五爪木的學名為Osmoxylon lineare，英名為Miagos Bush，是五加科蘭嶼八角金盤屬常綠灌木，原產東南亞，外型枝條直立，園藝栽培一般株高0.5至1公尺，原產地高可達5m。五爪木因互生圓形或橢圓形葉片有掌狀深裂，裂片4至6片，一般為5片，因此而得「五爪」之名。

陳坤燦，繖形花序自枝端伸出，雌雄異花，白色球形雌花先開，開花後子房先發育成白色的幼果，呈熟後變為紫黑色，此時雄花序才伸長至比果實高的位置開花。花徑約0.3cm，球形果實直徑0.5cm。因五爪木葉片造型特殊，具有相當高的觀賞價值，園藝栽培以斑葉品種為主，有葉片具黃色斑紋的斑葉五爪木以及葉片全黃的黃金五爪木。

公園處圓山公園管理所賴主任丞賦表示，新生公園典藏植物園內收藏的多種植物，有些已開始依著季節換上新妝。不論是平日還是假日，只要搭車到達典藏植物園，就會有意外的驚奇等著大家。