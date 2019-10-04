北市新增1例本土登革熱 民眾應確實清除孳生源

2019-10-04 16:50 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市今確診1例本土登革熱病例，個案為文山區66歲女性，個案目前仍有發燒住院觀察中，已加強個案防蚊因應措施，感染源尚待進一步釐清，同住接觸者則無相關症狀，持續監測中。衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應立即就醫。

衛生局疾管科長余燦華表示，個案近期無國外旅遊史，9月17日至27日曾到中南部旅遊，9月29日出現發燒、腹瀉、食慾不振及腳痛等症狀，10月1日到醫院就醫。

經登革熱快篩檢驗後，結果呈現陽性，醫院通報疑似登革熱，10月4日經衛福部研判確診，個案目前仍有發燒住院觀察中，並持續監測同住接觸者，感染源尚待進一步釐清。

衛生局表示，10月2日接獲通報後，即啟動疫情調查作業及防治措施，由環保局清潔隊與文山區健康服務中心，完成個案居住地周遭的孳生源清除和病媒蚊密度調查，進行家戶衛教宣導，同時由環保局進行戶外環境化學防治，以降低感染風險，今天辦理家戶內化學噴藥作業。

衛生局提醒，民眾務必加強檢視住家周圍環境，落實孳生源清除，配合化學防治噴消作業，如有拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及第67條處最高罰30萬元罰鍰。

另外，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應立即就醫，可至北市12區95家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢，並主動告知活動史、旅遊史，早期診斷與治療。