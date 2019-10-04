秋天的精靈現身 來動物園看豆娘
步入秋天，身形像精靈般、俗稱「豆娘」的細蟌科昆蟲「亞東細蟌」出沒，他們喜愛藏身茂密草叢處和池塘、沼澤等靜水域，也在此時出來與大家見面。台北市立動物園指出，「亞東細蟌」在台灣分布零星狹窄，每年成蟲集中於9月到10月間出現，由於出現的月份和時間較晚的關係，曾被誤認為是稀有物種。
動物源表示，「亞東細蟌」主要分布在中國、日本、朝鮮半島和俄羅斯，在台灣棲息於北部及東北部低海拔地區。雄蟲外觀神似同為細蟌科的「青紋細蟌」，常被誤會，其實區分兩種細蟌的訣竅就在於觀察牠們腹部的末三節，「亞東細蟌」第8和10節背側為黑色，僅腹面藍色，第9節全藍色，這些藍色區域呈現『凸』字形；「青紋細蟌」第8節背側為水青色，第9節背側有黑色斑紋，僅腹側為藍色。「亞東細蟌」和「青紋細蟌」的出現季節也不一樣，雖然都是細蟌科的一員，但前者在台灣僅短暫出現於秋季，後者則全年皆可看見。
「亞東細蟌」的雄蟲經常出現於水田、池塘、沼澤等靜水域；雌蟲則多隱藏於水域的附近草地中；稚蟲對水質較為講究，因此較少現身鄉間溝渠及城市內的水域。動物園區內環境恰巧符合「亞東細蟌」的生長要件，入秋時分都能在水池邊和茂密草地上看見牠們的身影。有些蜻蜓如綠胸晏蜓、紅脈蜻蜓、長尾蜻蜓和秋紅蜻蜓也如後鳥一樣遷移，在秋天時會有少量遷移到台灣，亞東細蟌是少數會遷移的豆娘。
另外，動物園新開放的熱帶雨林館戶外展場水池上，也可以見到全身黑藍色的藍黑蜻蜓、大華蜻蜓、紫紅蜻蜓、善變蜻蜓、猩紅蜻蜓等，種類眾多。
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