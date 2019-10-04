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難抵台北取消捷運8折優惠 新北：堅持發聲

2019-10-04 16:04聯合報 記者王敏旭╱即時報導

台北捷運公司研擬取消電子票證8折優惠，但新北市在北捷董事會是弱勢。新北交通局長鍾...
台北捷運公司研擬取消電子票證8折優惠，但新北市在北捷董事會是弱勢。新北交通局長鍾鳴時說，會堅持發聲，有新費率時必須要有完整的措施。記者王敏旭／攝影
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北捷運公司研擬取消電子票證8折優惠，新北市議員戴瑋姍指出，北捷董事中，台北市府有10席、交通部2席、新北市府1席，台北市有主導權可強行取消，新北市民不是二等公民。新北交通局長鍾鳴時說，會堅持發聲，有新費率時必須要有完整的措施。

戴瑋姍說，北捷取消8折優惠是變相漲價，嚴重影響新北市民權益，過去沒有看到新北市長侯友宜有任何發言，大眾運輸是社會責任，不應該以營利作為前提，北捷這幾年財務狀況良好，每天盈餘都為正，為什麼要變相漲價。

鍾鳴時表示，新北交通局在北捷公司股東會、董事會都有表達意見，不過取消8折並沒有正式提案，調整票價問題都是常態在討論，但當時實施8折時整體使用量、運量都大幅提升。

鍾鳴時說，北市交通局長、北捷總經理回覆台北市議會，都是沒有取消的決策，侯市長針對票證問題，目前都由交通局來統一初步研議。

戴瑋姍指出，北捷非運輸收入16%，港鐵61％是北捷的4倍，北捷不夠用心經營業外收入，若能讓業外經營好、持續成長，市民就不用承擔這樣的成本，若取消8折是殺雞取卵，人流減少直接影響運輸收入，再影響業外收入，是惡性循環。

戴瑋姍說，捷運變相漲價，會增加私人運具造成交通壅塞，帶來城市外部成本，但不是不能調整價格，民眾有知的權益，港鐵就提供清楚報告，北捷公司也要提出明確資訊，不能單方面說要漲價，否則新北在北捷董事會是弱勢。

鍾鳴時說，秉持市長照顧市民的決心，雖然是投票多數決，但會堅持發聲表達新北的立場。

北捷漲價

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