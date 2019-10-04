新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



全球知名手遊「Pokémon GO」與新北市府合作，昨起到周日在三重新北大都會公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone」，新北觀旅局指出，昨日捷運運量比過去增4到5倍，人數超過10萬人次，其中外國人超過4成。

今年在台灣唯一一場的「Pokémon GO Safari Zone」，其中最引人注目的稀有寶可夢「未知圖騰字母 R」，以及南美限定蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」，早是全球玩家所定的焦點，紛紛前來新北三重抓寶。

新北市議員彭佳芸今在議會指出，辦活動還要付授權費給遊戲公司，昨抓寶人潮非常多，但很多玩家只是抓完寶就離開了，現場雖然設有攤位但有多少是在地商家，不希望辦活動只是來踩草皮，要為在地帶來更多利益。

新北觀旅局副局長林崇智說，並非是授權費而是合作的費用，整場活動經費不到4百萬，昨活動開始後不管是新北大都會公園或是周邊景點，人潮都比平常很多，活動之前也與伴手禮、旅館業者推出優惠吸引玩家。