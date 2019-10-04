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影視音學校招生人數少 議員批：柯文哲政策破功

2019-10-04 14:28聯合報 記者郭頤╱即時報導

台北市105學年度開辦影視音實驗學校，培育影音製作人才，不過議員吳世正上午在教育委員會中指出，影視音學校招生成效每況愈下，報名人數從105學年度的144人，到108學年度僅剩33人，質疑經營情形；而影視音學校校長李遠因另有會議，未出席委員會，也引來其他議員不滿，直指李遠不尊重議會。

吳世正說，影視音學校是市長柯文哲提出很新的構想，跳脫原有教育單位，剛開始是一片叫好，實驗學校有實驗學校的好處，但實驗學校也是教育系統的一部分，不應跳脫到文化部門。

他指出，影視音學校報名跟註冊人數都越來越少，105學年度有144人報名、41人註冊，到了108學年度卻僅剩41人報名、註冊人數更只剩20人。他說，當時就覺得這樣跳脫很危險，實驗性太大，學校逐漸失去家長跟學生的信任，質疑柯文哲把這些學生玩慘了，「柯文哲曇花一現的政策破功」。

文化局長蔡宗雄表示，影視音學校初期報名學生確實很多，招生也滿額，但當初都還是實驗性質，所以學生的流動性也很高，現在的入學人數雖然較初期少，但現在學校的定性跟定量，還有學生的適性性都非常明確，學生流動性沒那麼高，現在分寒假、暑假入學，也招收轉學生。

影視音學校主任林睿育回應，目前一個年級最多有40個名額，但今年觀察學校情況後，不希望每次畢業就有40人離校，學校人數過於浮動，所以調整招生方式，分別在上、下學期各招生一次，一次20人，一學期的入學人數仍是40人。

另外，影視音學校校長李遠因在台南有公益演講，沒有出席上午會議，引來議員汪志冰、耿薇批評不尊重議會，吳世正也說，影視音學校有這麼大的問題，校長還不來備詢，要求往後不應再有類似問題發生。

台北市議會上午舉行教育委員會，文化局及觀傳局列席備詢，有議員質詢時指出影視音學校...
台北市議會上午舉行教育委員會，文化局及觀傳局列席備詢，有議員質詢時指出影視音學校招生狀況每況愈下，自105學年度開辦以來，報名人數與註冊人數都年年遞減。記者郭頤／攝影
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柯文哲寒假文化局

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