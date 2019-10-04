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台北設中途安置站 助無家貧弱者重建人生

2019-10-04 14:13中央社 台北4日電

北市府設置2處弱勢民眾中途安置站，提供無家貧弱者全年無休、24小時的短期、臨時住宿安置，並安排醫療掛帳、心理諮商、急難救助等生活重建服務，為下一階段人生助跑。

台北市政府社會局發布新聞稿表示，為了保障弱勢民眾的居住平權，市府設置2處弱勢民眾中途安置站，分別為台北市遊民收容中心及公辦民營的廣安居，提供無家貧弱者全年無休、24小時的短期、臨時住宿安置，讓需要臨時居所者可以得到數天到數月不等的短暫安住。

社會局針對每位入住的無家貧弱者，依照其需求提供不同的服務，除了提供基本的生活照顧與管理外，特別安排醫療掛帳、心理諮商、急難救助、團體方案等生活重建服務，幫助無家貧弱者找回自信。

社會局社會工作科長陳怡如表示，遊民收容中心有84床、廣安居40床，前者較偏向體弱多病或年長、需要較多休養及照顧的街友；後者則針對有工作能力及意願的街友進行協助。

「從實務經驗發現，街友有了穩定住所之後，整個人會比較定下來，治病或是找工作的意願也會比較高」，陳怡如指出，中途安置站採用社區互助家園模式，讓住民互動或是一起討論事項，從這些輔導策略中讓他們覺得自己被看見、被重視，不再自暴自棄。

社會局長陳雪慧表示，台北市致力於無家貧弱者的脫遊輔導，社工人員積極與勞動局就業服務處合作就業媒合，教導面試技巧、提供乾淨衣著、給予面試的交通及餐費等，或無家貧弱者尚無法正式就業前，先透過社會局的社區派工，培養工作能力、協助重返職場；針對符合申請福利者，協助申辦福利補助，每3個月由社工人員轉銜租屋評估，陪同找房簽約租屋自立，協助無家貧弱者回歸社區重新開始。

北市街友

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