全台首創舞蹈導覽 謝銘祐雲門2跳出1884滬尾之役

2019-10-04 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



舞蹈也能導覽？新北市淡水古蹟博物館請來金曲獎得主謝銘祐與新生代編舞家王宇光攜手，創作全國首創「沉浸式舞蹈導覽」「任務1884」，在淡水山線及海線街頭，將記憶化作音符、將舞蹈注入空間，用情感扎根在這片土地上。

淡水古蹟博物館表示，1884年清法戰爭滬尾之役爆發，135年後淡古以山海雙線共計10場創意導覽，帶領觀眾來到不同的虛擬歷史現場，在獨舞與群舞中、穿梭於過去與現在的身體舞動，並在環境音與樂聲交響中，重新詮釋歷史事件。

「任務1884」是由金曲獎得主謝銘祐與新生代編舞家王宇光操刀。謝銘祐創作多元，善於研究與改編台灣民謠重新呈現，而王宇光在舞蹈系畢業後進入雲門2擔任舞者，於2016年開始獨立創作，近年來發展動物身體舞蹈系統，關注身體與城市之間的關係。

淡古博物館表示，為使民眾臨場感受滬尾之役的戰火猛烈緊急，也為重塑1884年滬尾軍民一心奮勇捍衛家園，「任務1884」舞蹈導覽藉由聲光舞蹈與現場氛圍重現淡水土地的歷史記憶，連結在地人民的生命情感。