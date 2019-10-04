親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

台中流感學園群聚10起 公費疫苗11月15日開打

2019-10-04 12:04聯合報 記者趙容萱╱即時報導

根據疾管署資料顯示，台中市上周流感就診率為9.67%，接近台中的流感流行門檻11.5%，顯示疫情蠢蠢欲動。台中市政府衛生局今天說，開學至今台中市校園流感群聚案件已有10起，分別為國小5起、國中3起及高中2起，且多為A型流感，呼籲預防校園流感請把握「加強手部衛生」、「咳嗽禮節」、「生病不上課」三大原則，有效遏止疫情，避免重症個案出現。

很多家長關心公費流感疫苗何時開打？今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因世界衛生組織延遲選株造成較去年延後一個月開打，疾病管制署公布今年第一波11月15日起為小學至高中（含五專1至3年級）學生及醫事人員；第二波12月8日起老人和學齡前幼兒；第三波為明年元旦起其他公費對象。

台中市衛生局說明，根據過往接種經驗，台中市符合第一波施打資格的學生約33.8萬人，接種率約74%到76%，推估有25萬人接種，學生家長將陸續收到公費流感疫苗意願調查表，11月15日起將在校園開打。符合公費接種條件的民眾只要按時程完成疫苗接種，即可在農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力，也鼓勵未具公費接種資格的民眾，可自費接種一劑流感疫苗，提升群體保護力。

台中市衛生局長曾梓展表示，今年台中市已採購73萬多劑公費流感疫苗，並全面升級為H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株四價疫苗，提供更完善的保護力，也呼籲民眾落實勤洗手及注意呼吸道衛生，盡速完成疫苗接種，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫

衛生局長曾梓展表示，學校屬密集接觸環境，病毒容易透過學生帶回家中，傳染給抵抗力低的幼兒或老年人，呼籲學童平時養成衛生習慣，並落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等防疫措施；如有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應儘速就醫並在家休息至痊癒，降低流感病毒在校園傳播風險。

疾管署公布，小學至高中學生及醫事人員11月15日起接種公費流感疫苗，圖為國中生在...
疾管署公布，小學至高中學生及醫事人員11月15日起接種公費流感疫苗，圖為國中生在校園接種疫苗。圖／本報資料畫面
分享
疾管署公布，小學至高中學生及醫事人員11月15日起接種公費流感疫苗，圖為國中生在...
疾管署公布，小學至高中學生及醫事人員11月15日起接種公費流感疫苗，圖為國中生在校園接種疫苗。圖／本報資料畫面
分享

流感疫苗衛生局台中市

相關新聞

北大汙水廠將開放生態池土丘區 合併萬坪公園利用

2019-10-04 12:29

影／第5代嗡嗡包亮相 兼具手提後背容量超大

2019-10-04 11:32

北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59

台商回流中部商辦熱 隱形冠軍搶著進駐

2019-10-04 09:57

歲入年年減 歲出年年增 北市明年恐入不敷出

2019-10-04 00:16

前瞻補助4停車場 三蘆、新店將增877停車格

2019-10-03 23:57

北市條通商家回饋金調降通過 平均打4至6折

2019-10-03 23:55

新北陸空智慧防汛 將推淹水報馬仔

2019-10-03 23:53

舊南門市場後天熄燈 改建案都審

2019-10-03 23:45

北市23處醫院 室內空品監測

2019-10-03 23:41

吃蟹不綁手 教你「解蟹4部曲」

2019-10-03 23:34

電動自行車要戴安全帽 新北開出312張罰單 北市掛零

2019-10-03 23:25

新北5類違建優先拆 無人機巡查

2019-10-03 23:22

悠遊卡電子支付 議員轟還趴著

2019-10-03 23:20

新店護岸工程驚傳吊車傾覆 安泰路暫時封閉雙向車道

2019-10-03 21:11

設置116淹水感測設備 1鋰電池撐2年隨時回傳情資

2019-10-03 20:24

音樂結合美食 瑞芳二代返鄉創業打拚

2019-10-03 20:21

平溪老街新形象 阿嬤「藝」起來彩繪

2019-10-03 20:20

中市火警2勇消殉職 新北狂拆違建面積逾10萬坪

2019-10-03 20:20

二重里路狹無公車 三重居民、學生大不便

2019-10-03 20:19

新店永安里彩繪巷弄 昏暗窄巷亮起來

2019-10-03 20:19

三芝重陽敬老 致贈人瑞金箔畫敬老狀

2019-10-03 20:16

北市條通商圈酒吧市府擬降回饋金 拍板通過

2019-10-03 20:11

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

150元暢玩園區 兒樂國慶連假推優惠讓孩子玩好玩滿

2019-10-03 19:26

民權大橋下陷問題 議員批：無具體改善還想粉飾太平

2019-10-03 17:37

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

台積電鼓勵青年築夢 募集創意減廢新解方

2019-10-03 16:58

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39

新北4停車場獲前瞻補助 三蘆、新店可增877車格

2019-10-03 15:38

比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30

網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28

南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09

天空纜線惱人 北市議員要求訂自治條例清除空電桿

2019-10-03 13:38

悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14

與蔡英文同訪新北 朱立倫：總統真好沒有平日假日問題

2019-10-03 12:26

退役役男也成公益力量 新北備役教召淨溪守護水環境

2019-10-03 11:45

新北「青春山海線」MV 吳卓源用音樂帶大家暢遊美景

2019-10-03 10:38
看更多

熱門文章

比大腿粗6公尺長蟒蛇現身澄清湖 消防局小心翼翼抓捕

2019-10-03 20:31

悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14

綠鬣蜥小時可愛長大嚇人 彰化縣野外今年又抓到50多隻

2019-10-03 19:53

嚇！貓羅溪防汛橋巨大裂縫 網友貼危橋照引起緊張

2019-10-03 21:10

啟赫營造傳跳票、下包跳腳 桃園多項公共工程受波及

2019-10-04 11:21

比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30

影／6.5米巨蟒現身澄清湖草叢 警消7人合力圍捕

2019-10-03 21:15

黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35

「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13

全國合法露營區才2% 南投露營業者要求盡快訂法

2019-10-03 16:18

觀光拚南向 越南帥哥網紅遊基隆大讚色彩屋

2019-10-04 08:27

公道三拆遷戶陳情先建後拆 竹市府：已合理補償保權益

2019-10-03 15:47

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59

網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28

韓國瑜小內閣 行政暨國際處處長丁樂群接任

2019-10-04 09:45

苗縣績優公寓大廈評選竹南首馥獲冠軍 組讀書會教鋼琴

2019-10-03 21:36

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

影／108歲全國最高齡鄰長 每天帶隊泡茶愛吃竹筍花生

2019-10-04 09:58

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

中市火警2勇消殉職 新北狂拆違建面積逾10萬坪

2019-10-03 20:20

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39

溪頭又見橫躺族 放心原來是森林瑜伽

2019-10-03 16:15

瘋健身重訓過度 擔心努責現象上身

2019-10-03 21:12

解決水患！台南麻豆斥資1.5億 進行4項雨水下水道工程

2019-10-04 09:49

開直播被嗆斷手腳、槍殺爆頭 議員憂人身安全都告了

2019-10-03 20:00

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

明德水庫水源直送 這裡養的大閘蟹有藺草提味

2019-10-03 16:07

屏東雷擊斷電波及高雄給水廠 水公司調10萬噸原水救急

2019-10-03 20:27

影╱韓粉設漂白牆幫洗白 韓國瑜加油站基隆今晚成立

2019-10-03 19:26

防水添利器 台南移動式防水擋板演練逼真

2019-10-03 13:06

「市民廣場」水琴窟啞了 苗市公所要開「嗓」

2019-10-03 19:31

還原歷史！嘉市里長連署陳情阿里山公路起點改回嘉市

2019-10-04 10:22

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top