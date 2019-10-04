台中流感學園群聚10起 公費疫苗11月15日開打

2019-10-04 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



根據疾管署資料顯示，台中市上周流感就診率為9.67%，接近台中的流感流行門檻11.5%，顯示疫情蠢蠢欲動。台中市政府衛生局今天說，開學至今台中市校園流感群聚案件已有10起，分別為國小5起、國中3起及高中2起，且多為A型流感，呼籲預防校園流感請把握「加強手部衛生」、「咳嗽禮節」、「生病不上課」三大原則，有效遏止疫情，避免重症個案出現。

很多家長關心公費流感疫苗何時開打？今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因世界衛生組織延遲選株造成較去年延後一個月開打，疾病管制署公布今年第一波11月15日起為小學至高中（含五專1至3年級）學生及醫事人員；第二波12月8日起老人和學齡前幼兒；第三波為明年元旦起其他公費對象。

台中市衛生局說明，根據過往接種經驗，台中市符合第一波施打資格的學生約33.8萬人，接種率約74%到76%，推估有25萬人接種，學生家長將陸續收到公費流感疫苗意願調查表，11月15日起將在校園開打。符合公費接種條件的民眾只要按時程完成疫苗接種，即可在農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力，也鼓勵未具公費接種資格的民眾，可自費接種一劑流感疫苗，提升群體保護力。

台中市衛生局長曾梓展表示，今年台中市已採購73萬多劑公費流感疫苗，並全面升級為H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株四價疫苗，提供更完善的保護力，也呼籲民眾落實勤洗手及注意呼吸道衛生，盡速完成疫苗接種，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫